Toit vitré XXL et écran XXL : ce SUV électrique nous en met plein la vue

La marque chinoise IM Motors, né de l'alliance entre SAIC et Alibaba donne de nouvelles informations sur sa voiture électrique, le SUV LS7. Dévoilé en novembre dernier, celui-ci sera disponible à la commande dès le 10 février en Chine. Il pourrait tout à fait débarquer en Europe sous peu.

Aujourd’hui, les constructeurs chinois prennent leur revanche et se développent à vitesse grand V. À tel point qu’ils inquiètent désormais les spécialistes qui craignent une véritable invasion en Europe. Celle-ci semble d’ailleurs déjà avoir débuté, comme en a témoigné la dernière édition du Mondial de Paris en octobre. Outre MG, désormais bien implantée, d’autres constructeur se lancent sur le Vieux Continent, à l’image de Nio, BYD ou encore Xpeng. Mais un autre rival pourrait également vouloir prendre sa part du gâteau.

Ouverture des commandes imminente

Celui-ci est encore méconnu chez nous et porte le nom d’IM Motors. Né en Chine, ce constructeur fondé en décembre 2020 est en réalité le fruit d’une coentreprise créé par SAIC (la maison mère de MG) et Alibaba. Deux ans après son lancement, la marque est désormais prête à commercialiser son second modèle, officialisé en novembre dernier et prenant le nom de LS7. Préfiguré par un concept dévoilé en 2021, ce grand SUV électrique vient étoffer la gamme, quelques mois après la berline L7, rivale de la Tesla Model S.

Chassant directement sur les terres du Tesla Model X, ce nouvel arrivant dans le catalogue est désormais plus proche que jamais de son lancement. En effet, le site chinois It Home explique que les commandes ouvriront en Chine dès le 10 février prochain pour le dernier-né de la marque. Les premières livraisons sont quant à elles prévues pour le mois de mars dans l’Empire du Milieu, pour un tarif compris entre 350 000 et 500 000 yuans. Ce qui équivaut à un prix situé entre 47 250 et 67 500 euros.

IM LS7 IM LS7 // Source : SAIC et Alibaba

À titre de comparaison, le Model X débute à partir de 121 990 euros, tandis que le Model Y affiche un tarif plus proche, débutant à 46 990 euros dans sa version Propulsion. Si rien n’a encore été précisé, il est tout à fait probable que le SUV fasse un jour son arrivée en Europe, avec un ticket d’entrée probablement plus élevé. En effet, les voitures chinoises sont généralement plus chères sur le Vieux Continent que dans leur pays natal.

Long de 5,05 mètres pour 2 mètres de large et 1,73 mètre de haut, le SUV électrique se distingue par un Cx de seulement 0,268. Si l’on est encore loin des 0,23 du Nio EC7, annoncé comme le modèle surélevé le plus aérodynamique du marché, il fait tout de même moins bien que les 0,25 du Tesla Model X.

Avec son empattement de 3,06 mètres, l’IM LS7 fait la part belle au confort, se dotant également d’un pare-brise panoramique et de sièges arrière s’inclinant à 120 degrés. Le volume de coffre est quant à lui affiché à 733 litres, contre 935 pour le Model X en configuration cinq places. Le conducteur profite quant à lui d’un volant Yoke similaire aux Model S et X ainsi que d’une immense dalle numérique. Celle-ci n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler celle du SUV présenté par Aehra, en un peu moins spectaculaire tout de même.

Deux versions au programme

Équipé de batteries développées par SAIC en partenariat avec CATL affichant une capacité de 90 et 100 kWh, ce nouveau LS7 peut alors parcourir entre entre 615 et 660 kilomètres, selon le cycle chinois CLTC. Un chiffre à prendre avec des pincettes, bien plus optimistes que le WLTP européen. Il faut alors retirer environ 10 %, ce qui donne plutôt entre entre 550 et 600 kilomètres. Deux niveaux de puissance sont également proposés, à savoir 250 kW (environ 340 chevaux) en propulsion et 425 kW (environ 577 chevaux) avec respectivement deux et quatre roues motrices.

Si l’on sait que le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,5 secondes, aucune indication sur le temps de charge ni sur la puissance maximale n’ont été communiquées par la marque. Nous devrions en savoir plus lors de l’ouverture des commandes. SAIC Motor précise tout de même dans son communiqué que son SUV est doté d’un système de conduite semi-autonome atteignant probablement le niveau 3 techniquement. En effet, ce dernier est équipé d’un capteur LiDAR sur son toit, ainsi que d’une puce Nvidia Orin. Une option qui coûte tout de même la bagatelle de 36 800 yuans, soit environ 5 019 euros.

IM LS7 // Source : SAIC et Alibaba IM LS7 // Source : SAIC et Alibaba IM LS7 // Source : SAIC et Alibaba IM LS7 // Source : SAIC et Alibaba

Pour mémoire, l’Autopilot de Tesla est facturé 3 800 euros, tandis que le système de conduite entièrement autonome (FSD) est disponible moyennant 7 500 euros en Europe et 15 000 dollars aux États-Unis. Comme son rival américain, le LS7 est également équipé du stationnement automatique, mais ne donne pas plus d’informations à ce sujet pour l’instant.

Il ne reste donc plus qu’à savoir quand il fera son arrivée sur le marché européen, concurrençant alors les constructeurs asiatiques ayant déjà sauté le pas, comme VinFast et autres Nio et BYD. Notre territoire semble en effet être particulièrement attirant pour ces derniers, à tel point que l’Europe pourrait devenir simple importateur de voitures d’ici à 2025.

Une situation qui pourrait inciter notre gouvernement à prendre des mesures, comme la suppression du bonus écologique pour les voitures n’étant pas assemblées sur le Vieux Continent.

