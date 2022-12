Voici un nouveau SUV chinois qui concurrence le Tesla Model X au prix d’un Model Y

La co-entreprise IM, fondée par SAIC et Alibaba dévoile son second véhicule, un grand SUV haut de gamme baptisé LS7. Rivalisant avec le Tesla Model X, ce dernier met en avant son grand espace à bord et ses technologies de pointe, dont la conduite autonome. Bientôt disponible à la commande, il débutera ses livraisons en mars prochain.

Il est loin le temps où les marques chinoises proposaient des véhicules au look discutable, pâles copies de modèles commercialisés en Europe. Aujourd’hui, les constructeurs de l’Empire du Milieu sont bien montés en puissance, à tel point qu’ils inquiètent désormais les spécialistes européens. Et pour cause, ils sont nombreux à envahir le Vieux Continent, à l’image de BYD, Nio ou encore Xpeng, sans oublier MG. Il se pourrait qu’un nouveau modèle fasse son arrivée chez nous un peu plus tard.

Le confort avant tout

Il s’agit du nouveau IM LS7, le second modèle de la co-entreprise née de l’alliance entre les groupes chinois SAIC et Alibaba. Six mois après la présentation de la berline L7, on découvre un mastodont. Adoptant des lignes très épurées, qui nous rappellent un peu ce que proposent déjà ses concurrents, cet imposant SUV sur le marché se distingue notamment par son immense pare-brise panoramique.

Ce dernier n’est pas sans nous rappeler celui du Tesla Model X, l’un des principaux rivaux de ce SUV chinois. Comme l’indique le site It Home, l’IM LS7 affiche d’ailleurs des dimensions assez proches, avec une longueur de 5,05 mètres pour 2 mètres de largeur et 1,73 mètre de hauteur. Un travail important a été réalisé sur le Cx, affiché à seulement 0,268, alors que le SUV se dote d’une calandre pleine et de poignées intégrées à la carrosserie. À titre de comparaison, son nouveau concurrent, le Nio EC7 dévoilé il y a peu affiche un Cx de seulement 0,230, le SUV électrique le plus aérodynamique du marché.

Profitant d’un empattement plus que généreux de 3,06 mètres, comme le détaille SAIC dans son communiqué, ce LS7 mise tout sur le confort et l’espace à bord pour séduire la clientèle. Ces derniers profitent alors d’une belle luminosité intérieure, ainsi que de sièges avant pouvant devenir totalement plats, parfaits pour admirer les étoiles. La seconde rangée est équipée d’assises dont le dossier s’incline jusqu’à 120 degrés. À noter que le véhicule se dote d’un volant Yoke comme les Tesla Model S et Model X.

Inspiré de la berline L7, le poste de conduite du SUV électrique intègre une large dalle numérique, qui nous rappelle celle de la Honda E, mais également du nouveau SUV présenté par Aehra quelques jours auparavant, dans une moindre mesure. Un autre petit écran est aussi installé plus bas. Au total, cinq personnes peuvent prendre place à bord de l’IM LS7, qui propose un volume de coffre de 733 litres.

Plusieurs versions disponibles

Au total, deux niveaux de puissance sont proposés pour l’imposant SUV, à savoir 250 kW (environ 340 chevaux) en propulsion et 425 kW (environ 577 chevaux) avec une transmission intégrale. Pour le 0 à 100 km/h, l’accélération prendrait ainsi 4,5 secondes. Un chiffre que l’on doit notamment au couple de 725 Nm, disponible instantanément.

Deux batteries, de 90 et 100 kW sont aussi proposées, développées par SAIC en partenariat avec le géant chinois CATL, qui commence à produire des batteries sur le sol européen et qui développe ses propres stations d’échange de batteries. L’autonomie du SUV est alors comprise entre 615 et 660 kilomètres, selon le cycle chinois CLTC.

Attention, le cycle CLTC est bien plus optimiste que le WLTP européen. Il faut ainsi retirer entre 10 et 15 % pour obtenir une valeur plus proche des conditions réelles, soit entre 520 et 560 kilomètres. La puissance de charge n’a quant à elle pas été évoquée par le constructeur.

Ce nouveau LS7 se dote également d’un système de conduite autonome, qui pourrait atteindre le niveau 3 comme le laisse penser le capeur LiDAR installé sur le toit. Le bon fonctionnement de cette technologie sera assurée par une puce Nvidia Orin, qui permet par ailleurs au SUV de profiter du stationnement automatique, entre autres.

L’imposant SUV sera officiellement lancé à la mi-février, tandis que les premières livraisons sont prévues en Chine au mois de mars. Il faut alors compter entre 350 000 et 500 000 yuans, soit l’équivalent de 47 250 à 67 500 euros pour s’offrir un exemplaire si on applique une conversion brute. Reste à savoir si celui-ci fera le déplacement jusqu’en Europe, ce qui n’est absolument pas à exclure, alors que les constructeurs chinois sont nombreux à investir notre marché. On estime même à plus de 800 000, le nombre de voitures venues de l’Empire du Milieu sur nos routes d’ici à 2025.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.