Les voitures électriques de Cadillac débarqueront en Europe dès 2023

Le retour de General Motors en Europe est en train de se dessiner et il se pourrait que le Cadillac Lyriq soit le tout premier modèle du groupe à arriver chez nous.

Si c’était une rumeur il y a quelques mois encore, ce n’est désormais plus un secret : General Motors va bel et bien faire son grand retour en Europe dans les prochains mois. Si le groupe a déserté le Vieux Continent en 2017 avec le rachat d’Opel par le groupe PSA (devenu depuis Stellantis), ce dernier prévoit finalement de revenir chez nous. Mais vous vous en doutez bien, ce come-back se fera uniquement avec des modèles électriques.

Arrivée imminente

Pour l’heure, General Motors n’a pas fait de communiqué officiel ni de grandes annonces pour officialiser son retour en Europe. Mais comme l’explique le site britannique Autocar, le groupe dirigé par Mary Barra vient tout juste de nommer une nouvelle directrice pour ses activités européennes.

Il s’agit de Jaclyn McQuaid, chargée de remplacer Mahmoud Samara après un peu plus d’un an en fonction et dont le rôle sera de diriger cette branche et d’accompagner le développement du groupe sur le Vieux Continent. Il faudra toutefois attendre avant de connaître avec précisions les plans du groupe, qui devraient être annoncés l’année prochaine. On sait toutefois que la gamme sera 100 % électrique.

Si General Motors a encore très peu communiqué à ce sujet, tout porte à croire que les marques Cadillac et GMC seront du voyage. Il se murmure d’ailleurs que le Lyriq serait le tout premier modèle du groupe à être commercialisé chez nous. C’est en tout cas ce qu’affirme Autocar, qui souligne également que le Hummer EV pourrait être lancé en Europe, sans doute en un nombre d’exemplaires limités.

On sait d’ores et déjà que Cadillac sera présent dès l’année prochaine aux 24 Heures du Mans avec une hypercar hybride, ce qui semble confirmer qu’elle sera bien la première marque du groupe américain à débarquer en Europe. Il se pourrait que ce soit aussi le cas de Chevrolet, qui a quitté le continent à la fin de l’année 2015.

Plusieurs modèles à venir

Mais ce n’est pas tout, car une ancienne marque pourrait aussi renaître. Il devrait alors s’agir de Saturn, fondée en 1985 et disparue en 2010. C’est en effet celle qui a eu le taux de conquête le plus élevé du groupe, à près de 60 %. On ne connaît pas encore le positionnement que celle-ci pourrait adopter si elle renaissait, mais elle pourrait par exemple jouer le rôle d’entrée de gamme pour le GM.

Quoi qu’il en soit, Autocar affirme que l’entreprise commercialisera majoritairement des modèles existant déjà sur le marché américain. Mahmoud Samara, en charge de l’Europe avant Jaclyn McQuaid avait en effet déclaré que « Chevrolet est une marque mondiale, Cadillac est une marque mondiale, Hummer est une marque mondiale, nous avons donc des marques mondiales adaptées à notre objectif« .

Tous les nouveaux modèles électriques du groupe reposent sur la plateforme Ultium, compatible avec plusieurs types d’architectures ainsi qu’avec la batterie éponyme développée en partenariat avec LG Chem. Moins chère à produire grâce à ses cellules à faible teneur en cobalt, elle peut atteindre les 200 kWh et encaisser une charge allant jusqu’à 350 kW.

Mahmoud Samara avait d’ailleurs confirmé que cette base technique était adaptée à l’Europe. General Motors pourrait également emmener la marque Brightdrop dans ses valises, alors que cette division dédiée aux utilitaires était présente au dernier salon de Hanovre en septembre dernier comme le rappelle Automobile Propre.

Si General Motors prévoit bien de revenir en Europe, pas question pour le groupe d’avoir ses propres usines. Il pourrait alors s’associer à Magna Steyr pour produire ses véhicules en Europe. Un point important, alors que le gouvernement français envisage de réserver l’attribution du bonus écologique aux voitures produites sur le Vieux Continent.

