Tesla augmente le prix de la Model Y en France : faut-il l’acheter avant de futures hausses ?

En France, le prix de la Tesla Model Y vient d'augmenter. Mais heureusement, la voiture électrique SUV de la firme américaine reste compatible avec le bonus écologique. Mais cette hausse de prix était à prévoir.

Le prix des Tesla fait le yoyo, ce n’est pas nouveau, et nous avions d’ailleurs écrit un dossier explicatif sur le sujet en janvier dernier. Après les récentes (et drastiques) baisses de prix du mois d’avril, voici que Tesla prend le chemin inverse, avec des hausses de prix en France sur la Model Y.

Seule la Tesla Model Y est concernée

Dans le détail, la Tesla Model Y Propulsion passe de 44 990 à 45 990 euros, soit une hausse de 1 000 euros. C’est la même chose pour la Tesla Model Y Grande Autonomie qui voit son prix augmenter de 51 990 euros à 52 990 euros. Là aussi, une hausse de 1 000 euros. Bonne nouvelle pour la Tesla Model Y Performance : son prix ne bouge pas et reste à 59 990 euros.

La Tesla Model Y Propulsion reste donc éligible au bonus écologique de 5 000 euros, ce qui permet de faire descendre son tarif à 40 990 euros. En revanche, le plafond du bonus étant à 47 000 euros, il devient impossible de choisir une option. La seule option possible, c’est la couleur gratuite : blanche ou noire.

Tesla Model Y Ancien prix Nouveau prix Propulsion 44 990 € 45 990 € Grande Autonomie 51 990 € 51 990 € Performance 59 990 € 59 990 €

L’autre bonne nouvelle du jour, c’est que les prix des différentes Tesla Model 3 n’a pas été modifié par l’entreprise d’Elon Musk. Avec, pour rappel, un prix de départ à 41 990 euros pour la Model 3 Propulsion. Toujours moins chère (de 10 euros) qu’une Renault Mégane E-Tech électrique.

Des hausses de prix prévisibles ?

Ces hausses de prix étaient plus ou moins prévisibles. Il y a quelques jours, Tesla avait diminué encore plus le prix de ses voitures électriques aux États-Unis. On se demandait alors si on aurait le droit à cette baisse en Europe et en France. La réponse est négative.

La hausse de prix de la Model Y en France intervient en parallèle d’une hausse généralisée du prix au niveau mondial pour Tesla. Aux États-Unis, cette nouvelle hausse de prix se limite toutefois à 250 dollars (environ 230 euros) comme le relaye Electrek, mais concerne aussi la Model 3, contrairement à la France.

Lors de l’annonce des résultats financiers du premier trimestre 2023, Elon Musk est d’ailleurs revenu sur la méthode de fixation des prix comme le relayaient nos collègues de Numerama. Le milliardaire annonçait alors que les prix pouvaient repartir à la baisse, ou à la hausse, selon de nombreux facteurs tenus secrets. Une stratégie totalement opposée à celle des constructeurs automobiles traditionnels, qui font très peu varier le prix de leurs voitures.

Faut-il acheter maintenant ?

Est-ce la bonne période pour acheter une Tesla Model Y ou Model 3 ? Si vous en avez besoin dans l’immédiat, la réponse est affirmative. Dans le cas contraire, sachez que la Tesla Model 3 restylée est prévue pour la fin de l’année. La Tesla Model Y restylée, quant à elle, est attendue pour la fin de l’année 2024. Avec un prix qui pourrait être supérieur à l’actuel… ou inférieur comme le prédisent certaines rumeurs, grâce à l’optimisation des lignes de production à venir. Car avec une marge opérationnelle de 11 % au premier trimestre 2023, Tesla ne peut plus trop baisser les prix indéfiniment.

