Tesla Model 3 restylée : faut-il croire à cette photo ? On n’espère vraiment pas

Une photo de ce qui serait la future Tesla Model 3 restylée (Highland) a été publiée sur le site américain Reddit. Si certains indices laissent penser que ce cliché est authentique, d'autres nous laissent penser à un fake. Si ce cliché est vrai, nous sommes déçus, et on vous explique pourquoi.

La future Tesla Model 3 restylée, baptisée Highland en interne, est attendue comme le loup blanc. Elle est censée venir prendre la relève de l’actuelle Tesla Model 3, produite depuis 2017 aux États-Unis et vendue depuis 2019 en France. La concurrence a affûté ses armes depuis et il est donc temps de restyler la Model 3, pour lui offrir une seconde jeunesse.

Quelques photos de cette future version avaient déjà fuité sur Internet, mais avec des camouflages au niveau des pare-chocs, des phares et du capot. Cette fois-ci, un utilisateur du site américain Reddit a publié une photo de la Tesla Model 3 restylée sans une partie de son camouflage. Mais attention, cette photo doit être prise avec des pincettes, puisqu’elle n’est pas sourcée.

Comme on peut le voir, la Tesla Model 3 se doterait d’une face avant totalement renouvelée, avec un nouveau pare-choc et de nouvelles optiques. De nouvelles jantes seraient également de la partie. Sur le pare-choc, on peut apercevoir la protection de l’anneau de remorquage.

Le compte Twitter canadien Drive Tesla pense que cette photo est authentique. La preuve, selon eux : la caméra latérale ne serait pas positionnée au même emplacement que sur les Model 3 actuelles. Comme sur les Model 3 restylées aperçues camouflées ces dernières semaines.

Looks like the first leaked photo of the redesigned Project Highland Tesla Model 3.

The one new, subtle design feature on this car that makes us know it’s real is the side repeater that flows into the door, as seen on the Highland Model 3 spotted by @klwtts. The current side… pic.twitter.com/3jW8ExB7IB

— Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) April 13, 2023