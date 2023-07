Les voitures électriques surpassent désormais les diesel en Europe avec ce nouveau record

Pour la toute première fois, il s'est vendu plus de voitures électriques que de diesel en Europe au mois de juin. La part de marché des premières est passé de 10,7 à 15,1 % en seulement un an sur le Vieux Continent, tandis que Tesla écrase tout sur son passage.

N’en déplaise aux détracteurs, la voiture électrique rencontre de plus en plus de succès, et cela se voit évidemment dans les chiffres de ventes. On se souvient par exemple que la Tesla Model Y reste la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues. Le SUV était même le modèle le plus immatriculé dans le monde sur l’ensemble du premier trimestre 2023.

L’essor de l’électrique

Mais la folle ascension de la voiture électrique ne devrait pas ralentir de sitôt, d’autant plus que la vente de modèles thermiques sera interdite dans toute l’Europe à partir de 2035. Seuls quelques constructeurs comme Caterham seront épargnés grâce à l’amendement dit « Ferrari », mais eux aussi devraient se tourner vers cette motorisation. Pas étonnant qu’elle prenne de plus en plus de place dans les chiffres de ventes.

On se rappelle qu’en décembre dernier, les électriques dépassaient les ventes de diesel en France, avec une part de marché de 16 %, contre 14 % pour les voitures fonctionnant au gazole. Une nette progression, avec un classement qui était dominé par la Dacia Spring. À vrai dire, ce n’était pas la première fois qu’une telle situation se présentait, puisque c’était aussi le cas en septembre et en octobre 2022.

Mais désormais, c’est à l’échelle européenne que l’électrique domine le diesel, comme le rapporte l’association des constructeurs (ACEA). Dans un communiqué, l’organisme explique que la part de marché de cette motorisation est passée de 10,7 à 15,1 % sur l’ensemble du mois de juin 2023, par rapport à la même période l’année dernière. Une belle progression, avec pas moins de 158 252 immatriculations le mois dernier.

Résultat, cette motorisation est le 3ème choix des automobilistes européens, derrière l’essence et l’hybride. Cette alternative affiche une part de marché de 24,3 %, contre 7,9 % pour les hybrides rechargeables. Une bonne nouvelle, quand on sait que ces derniers sont nocifs pour l’environnement, car leur batterie est souvent laissée vide. Ce qui explique pourquoi Bruxelles veut les voir disparaître dans le futur.

Tesla au top

En regardant un peu plus dans le détail, on note que c’est surtout aux Pays-Bas, en Allemagne ainsi qu’en France et en Belgique que l’essor des voitures électriques est le plus important. Sans doute est-ce lié au nombre élevé de bornes, alors que nous avons désormais dépassé la barre des 100 000 sur notre territoire. Plus globalement, le succès de cette motorisation s’explique aussi par un autre phénomène.

Il s’agit de la baisse de prix opérée par Tesla, qui a incité de nombreux automobilistes à opter pour un véhicule de la marque. Comme l’explique BFM TV, une voiture électrique sur cinq est un modèle de la firme américaine. Si l’ACEA ne donne pas de détails, il y a de fortes chances pour que la Model Y soit en tête, suivie par la Model 3. Cependant, celle-ci s’est laissée dépasser par la MG4 en mai.

Sur les six premiers mois de l’année, la part de marché de l’électrique atteint 14,2 % pour les voitures électriques contre 12,8 % pour le diesel. La grande bascule a donc bien eu lieu.

Selon les données dévoilées, l’entreprise d’Elon Musk a écoulé pas moins de 47 606 voitures au mois de juin, soit une hausse de 105 % par rapport à l’année dernière. Cette augmentation peut s’expliquer par la montée en cadence de l’usine de Berlin, qui produit désormais 5 000 Model Y par semaine. Mais également par la chute des prix et par les livraisons venues de Chine ou des États-Unis.

Celles-ci sont en dent de scie car elles se font par bateau, et il se peut que le mois de juin 2022 ait eu moins de départs. Depuis le début de l’année, Tesla a immatriculé 186 066 véhicules sur le sol européen. De quoi laisser penser que la firme battra son précédent record alors qu’elle avait livré plus d’un million de voitures dans le monde l’an dernier.

