Caterham dévoile sa dernière création en date, la Project V, une voiture électrique. Il s'agit pour l'heure d'un concept de coupé sportif électrique, qui pourrait un jour devenir réalité. Et bonne nouvelle, on connaît ses spécificités techniques, qui se révèlent très intéressantes.

A partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront obligatoirement être électriques. Cette décision a récemment été actée par Bruxelles, en dépit de la résistance allemande et concerne tous les constructeurs. Sauf ceux qui vendent moins de 1 000 voitures par an, qui n’auront pas l’obligation de se plier à cette règle. Mais certains veulent tout de même se tourner vers l’électrification.

Un coupé désirable

C’est notamment le cas de Caterham

, qui pourrait pourtant tout à fait continuer à produire des modèles thermiques. Et pour cause, la firme n’a vendu que 670 voitures en 2021, un chiffre record par rapport aux années précédentes. Autant dire qu’elle est parfaitement dans les clous pour être dispensée de la mesure votée par l’Union européenne.

Mais comme sa rivale Lotus, la firme britannique travaille tout de même à l’électrification de sa gamme. C’est donc dans ce contexte qu’elle vient de lever le voile sur un très séduisant concept-car, qui porte le nom de Project V. Ce dernier s’apprête à faire ses premiers tours de roues lors du Festival de vitesse de Goodwood, qui ouvre ses portes aujourd’hui.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle création s’éloigne radicalement de la mythique Seven, présente dans la gamme depuis un petit paquet d’années. En effet, la nouvelle Project V prend la forme d’un coupé sportif plus conventionnel, mais non moins séduisant, bien au contraire. Dessiné par le français Anthony Jannarelly, comme l’annonce le communiqué de la marque, ce dernier s’inspire notamment des Lotus Elan et 40 et affiche une silhouette très dynamique.

Les dimensions sont logiquement très contenues, avec une longueur de 4,26 mètres pour 1,89 mètre de large et 1,23 mètre de haut. De quoi conserver l’esprit originel de la marque, connue pour ses voitures compactes et légères. Et ce concept ne fait pas exception, puisqu’il affiche un poids plume de seulement 1,19 tonne, grâce à son châssis en carbone et en aluminium. En revanche, le constructeur ne communique pas sur son Cx (coefficient de trainée), qui devrait être supérieur aux 0,197 de la Lucid Air.

Une autonomie raisonnable

À bord, la présentation est assez classique, puisque l’on retrouve un écran tactile compatible avec Apple CarPlay à en croire les premières photos officielles. Celui-ci est associé à un combiné numérique, qui prend tout de même la forme de compteurs à aiguilles traditionnels, sonnant comme un bel hommage au passé. L’ensemble se veut très épuré et moderne, faisant également la part belle aux matériaux haut de gamme comme l’Alcantara.

Le concept est présenté dans une étonnante configuration 2+1, c’est à dire avec deux places à l’avant et une à l’arrière. Une version 2+2 est également évoquée dpar le constructeur, qui prévoit de lancer une version de série. Et bonne nouvelle, on connaît déjà ses caractéristiques techniques, plutôt réalistes et très intéressantes. Pas question d’autonomie surréaliste ici, puisque celle-ci est affichée à 400 kilomètres selon le cycle WLTP, grâce à une batterie de 55 kWh.

Une stratégie qui nous rappelle celle de Nyobolt avec sa création inspirée de la Lotus Elise, alors que l’on sait qu’une grande batterie pèse plus lourd et fait grimper la consommation. Or, ce n’est pas vraiment l’esprit de Caterham. De plus, le constructeur parie sur une charge rapide, puisque seulement 15 minutes sont nécessaires pour passer de 20 à 80 % sur une borne de 150 kW en courant continu. Le tout est associé à un moteur installé à l’arrière, affichant une puissance de 272 chevaux.

Pour rappel, une autonomie théorique de 400 km suffit amplement à traverser la France, surtout avec une recharge aussi rapide. Nous l’avons déjà prouvé par le passé sur un trajet Paris – Marseille.

Le coupé sportif réalise le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, tandis que la vitesse maximale est annoncée à 230 km/h. La version de série, qui devrait arriver dans le courant de l’année 2026 pourrait alors chasser sur les terres du futur coupé d’Alpine, qui remplacera l’actuelle A110 dans le catalogue. Reste à connaître son prix, qui devrait tourner autour des 100 000 euros.

