Attention à cette modification de la Citroën Ami qui la rendrait illégale

Grâce à une petite reprogrammation signée BR Performance, la Citroën Ami peut gagner 2 ch et sa vitesse maximale peut ainsi dépasser largement les 50 km/h. Elle en devient néanmoins illégale.

Si les voitures thermiques sont encore les modèles privilégiés par les préparateurs, c’est moins le cas pour les voitures électriques malgré leur relative simplicité à bien des égards. Disons aussi que les modèles sportifs électriques sont moins nombreux et sont moins convoités par les passionnés d’automobile qui préfèrent encore le thermique dans la plupart des cas.

Pourtant, il est possible de faire préparer sa voiture électrique, et nous avons déjà vu plusieurs modèles de Tesla gagner quelques chevaux sur les bancs de puissance. Et récemment, c’est un modèle électrique qui est passé entre les mains d’un préparateur, BR Performance pour ne pas le citer, et l’engin électrique en question, c’est la Citroën Ami.

Plus puissante certes, mais plus très légale

Ce petit « quadricycle léger à moteur » ne nécessite pas de permis de conduire, en tout cas pas de permis B, mais le permis AM (qui nécessite sept heures de formation), anciennement appelé BSR. La Citroën Ami est ainsi disponible pour les personnes âgées d’au moins 14 ans.

Sauf que cette version préparée par BR Performance dépasse le cadre légal. En effet, en lui octroyant ce que l’on appelle un Stage 1, la Citroën Ami gagne 2 ch et 2 Nm de couple, pour arriver ainsi à 10 ch et 42 Nm.

De quoi faire aussi sauter la bride et passer de 45 km/h en vitesse de pointe à 75 km/h. En dépassant cette limite de vitesse, la Citroën Ami n’est donc plus conforme. Peu de clients devraient donc s’acquitter des 450 euros réclamés par BR Performance pour ce petit gain de puissance. Un conseil : si quelqu’un vous propose ce type de débridage, sachez que la plus sage des décisions est tout simplement de refuser.

La Citroën Ami en quelques chiffres

Capable de parcourir jusqu’à 75 kilomètres avec une seule charge, la batterie lithium-ion de la Citroën Ami bénéficie d’une capacité de 5,5 kWh (5,13 kWh utiles). Citroën annonce un temps de recharge de 3 heures sur une prise domestique classique ou avec un adaptateur type 2.

La batterie n’est pas amovible, impossible donc de la ramener à la maison pour pouvoir la recharger, comme c’est le cas sur certains scooters électriques. La Citroën Ami bénéficie d’un petit moteur de 6 kW (soit environ 8 chevaux donc) pour mouvoir ses 485 kilos, batterie comprise.