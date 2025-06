La nouvelle voiture électrique d’Opel fait mieux que la Peugeot e-3008 sur deux points essentiels

Plus d’un an après son lancement, l’Opel Grandland s’offre une toute nouvelle version dotée d’une transmission intégrale. Et bonne nouvelle, la voiture électrique fait plus fort que sa cousine, la Peugeot e-3008 sur l’autonomie et l’aéro.

Le groupe Stellantis est bien avancé en ce qui concerne son électrification. La firme franco-italienne possède de nombreux modèles du genre, dont certains cartonnent en France. On pense notamment aux Peugeot e-208 et e-3008, tandis que toutes les marques vendues chez nous possèdent au moins une alternative zéro-émisson (à l’échappement).

Une nouvelle version inédite chez Opel

C’est aussi le cas pour Opel, qui avait démarré avec sa petite Corsa-e, que nous avions pu essayer. Au fil du temps, la gamme électrique s’est bien étoffée, avec le Mokka, l’Astra ainsi que le petit Frontera et le Grandland. Ce dernier avait été officiellement dévoilé au mois d’avril 2024, mais uniquement en version deux roues motrices. Et voilà que le constructeur allemand annonce l’arrivée d’une toute nouvelle déclinaison dotée d’une transmission intégrale dans un communiqué. Il s’agit du premier modèle électrique à quatre roues motrices dans le catalogue de la marque.

Une grande première donc pour Opel, qui offre à son SUV la plateforme STLA Medium que l’on connaît déjà bien. Et pour cause, elle équipe également ses cousines, les Jeep Compass et autre Peugeot e-3008, qui ont aussi le droit à une transmission intégrale. Les trois véhicules partagent donc des caractéristiques techniques communes. Le nouveau Grandland AWD a le droit à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) d’une capacité de 73 kWh. Et bonne nouvelle, son autonomie est supérieure aux 490 kilomètres de la e-3008 Dual Motor que nous avons essayée.

Elle atteint même les 501 kilomètres selon le cycle WLTP, et cela notamment grâce à un gros travail réalisé sur l’aérodynamisme. Résultat, le Cx (coefficient de traînée) est meilleur sur le SUV allemand, puisqu’il est affiché à 0.278, contre 0.28 pour sa cousine tricolore. Et cela fait la différence.

Il faut compter environ 30 minutes pour passer de 20 à 80 %, à une puissance qui devrait être de 160 kW mais qui n’a pas été confirmée. C’est identique aux autres modèles du groupe à transmission intégrale, sans être exceptionnel.

Cette nouvelle version gagne également en dynamisme par rapport à la variante deux roues motrices. Elle affiche une puissance totale de 325 chevaux, pour un couple maximal de 509 Nm. Ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 6,1 secondes. A noter que l’Opel Grandland AWD est livré de série avec quatre modes de conduite et une suspension avec un amortissement sélectif en fréquence. Cette dernière permet de garantir une meilleure tenue de route et un confort optimal en fonction de la situation.

Un style déjà bien connu

Sans grande surprise, le style de cette nouvelle déclinaison reste identique au reste de la gamme, comme c’est le cas chez Peugeot également. Le SUV électrique reprend la nouvelle identité esthétique du constructeur, avec la face avant 3D Vizor. Celle-ci prend la forme d’un large bandeau noir, qui intègre les feux à LED. À l’arrière, la signature lumineuse est également inchangée, et surtout elle est aisément reconnaissable. Le constructeur précise que le nom du modèle n’est plus inscrit en lettres chromées mais désormais gravé au centre du hayon.

L’Opel Grandland AWD se distingue par ses jantes de 20 pouces, qui lui donnent un style plus agressif. Et surtout, elles contribuent également à réduire la consommation, en améliorant l’aérodynamisme. Les dimensions ne changent quant à elles pas, et le SUV mesure toujours 4,65 mètres de long pour 1,89 mètre de large et 1,66 mètre de haut.

Il rivalise frontalement avec les Tesla Model Y et autres Renault Scénic E-Tech. A bord, le poste de conduite n’a pas subi non plus d’évolutions. Nous retrouvons l’écran tactile de 10 pouces, associé à un combiné de même taille.

Pour le moment, la date de commercialisation de cette nouvelle version n’a pas été communiquée par le constructeur. Même chose pour le prix, qui devrait être supérieur aux 41 020 euros de la version électrique d’entrée de gamme.

Reste à savoir si cette déclinaison à quatre roues motrices sera éligible au bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 euros. Ce qui n’est pas exclu, car elle est produite en Europe, et plus précisément dans l’usine d’Eisenach, en Allemagne.