Jeep vient de dévoiler son nouveau Compass, désormais disponible en 100 % électrique, avec une autonomie de 650 km et une transmission intégrale de 375 ch. Le constructeur n’a pas fait les choses à moitié, avec des fonctions pour les aventuriers.

La nouvelle Jeep Compass est là. Officiellement cette fois, après des fuites déjà bien bavardes sur son design, mais qui ne disaient pas tout de sa fiche technique. Jeep lève enfin le voile sur la nouvelle génération de son SUV compact, un nouveau cousin du Peugeot 3008.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le modèle le plus vendu de la marque en Europe a été intégralement repensé, sans pour autant renier ses racines. Design affûté, technologie embarquée en forte hausse, polyvalence accrue… et surtout, pour la première fois, une version 100 % électrique, jusqu’à 650 km d’autonomie.

Un design qui muscle le trait… sans trahir l’ADN

Extérieurement, le nouveau Compass capitalise sur les fondamentaux esthétiques de Jeep tout en les modernisant. La calandre à sept fentes — véritable signature de la marque — est revisitée avec plus de fluidité, intégrée dans un faciès plus expressif.

Les arches de roue trapézoïdales sont toujours là, mais avec des contours davantage sculptés, tandis que les bas de caisse renforcés viennent souligner la vocation baroudeuse du modèle. Le tout repose sur une plateforme STLA Medium de Stellantis (Peugeot 3008, 5008, DS N°8, etc.) qui permet d’optimiser les proportions : 4,55 mètres de long, mais un empattement accru par rapport à l’ancienne version, ce qui profite à l’espace intérieur.

Habitacle revu avec plus de technologies

À bord, Jeep passe clairement à la vitesse supérieure. Exit l’austérité de certaines anciennes générations : le nouveau Compass veut soigner ses occupants avec une double dalle numérique. Un combiné d’instrumentation de 10 pouces derrière le volant, et surtout un immense écran central de 16 pouces au format paysage pour l’infotainement.

L’habitabilité progresse sensiblement : +55 mm pour les jambes à l’arrière, 34 litres de rangement supplémentaires à l’avant, et un coffre désormais à 550 litres.

Le niveau d’équipement, lui, se hisse à des standards premium : vision à 360° pour les manœuvres, conduite semi-autonome de niveau 2 de série (régulateur de vitesse adaptatif et maintien dans la voie), affichage tête haute en option, projecteurs LED matriciels, sièges chauffants, voire ventilés ou massants selon les versions. Le tout, dans une ambiance qui mêle tissu et vinyle.

Électrique et autonomie XXL

C’est le grand virage de cette nouvelle génération : l’électrification totale du Compass. Outre les versions e-Hybrid (145 ch) et hybride rechargeable (195 ch), Jeep propose désormais trois variantes 100 % électriques, dont une traction avant de 213 ch et une transmission intégrale culminant à 375 ch.

C’est cette dernière qui incarne la promesse Jeep par excellence : un SUV compact certes, mais toujours capable de franchissement grâce à un moteur arrière dédié délivrant à lui seul 49 kW (67 ch) de puissance et 232 Nm de couple, avec un démultiplicateur permettant de générer jusqu’à 3100 Nm aux roues arrière. De quoi gravir sans broncher une pente de 20 %, même sur terrain difficile selon Jeep.

La garde au sol reste sérieuse (200 mm), les angles de franchissement annoncés rassurent (20° à l’avant, 26° à l’arrière en traction ; jusqu’à respectivement 27 et 31° avec la transmission intégrale grâce à une garde au sol relevée), et la capacité de passage à gué atteint 470 mm. Le système Selec-Terrain, bien connu des fans de la marque, est intégré de série sur toutes les versions.

Batterie, autonomie, recharge : Jeep muscle (aussi) son jeu

Sous le plancher, le Compass embarque deux tailles de batterie selon la version : 73 kWh pour la configuration standard, et 98 kWh en Long Range, permettant une autonomie allant jusqu’à 650 km en cycle mixte (norme non précisée, probablement WLTP).

Une belle performance, rendue possible par un gros travail sur l’aérodynamisme (Cx inférieur à 0,3), avec soubassements plats, arêtes arrière affûtées, volets d’air actifs et conduits de dérivation sur les passages de roue. À titre de comparaison, la DS N°8 qui intègre la même batterie grimpe à 750 km d’autonomie, ce qui augure une consommation assez élevée pour la Jeep. Mais la DS est sur un format berline et avec un énorme travail aéro.

Côté recharge, là aussi, Jeep est limité par la plateforme : jusqu’à 160 kW en courant continu (soit 20 à 80 % en 30 minutes, ce qui est tout juste correct), et 22 kW en courant alternatif.

Une First Edition pour démarrer, à partir de 40 990 €

Pour son lancement, Jeep ne propose qu’une édition spéciale baptisée “First Edition”, disponible en version e-Hybrid ou 100 % électrique traction. Elle offre une dotation très riche (jantes 20 pouces, écran 16 pouces, conduite semi-autonome de niveau 2, hayon mains libre, phares à LED matriciels, etc.) pour un tarif démarrant à 40 990 euros (e-Hybrid), et 46 490 euros en version électrique. Ce qui devrait lui donner droit au bonus écologique.

Les livraisons débuteront au quatrième trimestre 2025. Reste à voir comment il se positionnera face à la concurrence, que ce soit la Smart #5 baroudeuse, la Renault Scénic E-Tech, la Peugeot 3008 ou tout simplement la Tesla Model Y.