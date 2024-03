Bonne nouvelle pour cette voiture “électrique” qui intègre un immense drone pour voyager

La marque chinoise Xpeng avait profité du CES 2024 pour dévoiler une voiture "électrique" disposant d'un très étonnant drone habitable intégré. Si on pouvait croire à un délire sans lendemain, cette (presque) voiture volante va être vendue, et vient d'ailleurs de passer une certification de l'aviation civile chinoise. Voici à quoi on peut s'attendre.

La voiture volante, une chimère qui dure depuis des décennies ? Si ce fut vrai jusqu’il y a encore peu, on pourrait finalement voir arriver ces drôles d’engins dans un futur proche. La marque chinoise Xpeng avait ainsi présenté lors du CES 2024 deux concepts : une vraie voiture volante, et un « véhicule modulaire », combinant voiture électrique et drone habitable.

Si la première devrait rester dans les cartons encore longtemps, le véhicule modulaire, sobrement dénommé « Land Aircraft Carrier » (littéralement « porte-avion terrestre »), devrait voir le jour. Xpeng, via sa division AeroHT en charge des engins volants, vient ainsi de décrocher une certification de l’aviation civile chinoise pour cet étonnant bidule.

Un véhicule « deux en un »

C’est un communiqué d’Xpeng AeroHT qui nous l’apprend : le « Land Aircraft Carrier » a reçu son Type Certificate (TC) en Chine, lui permettant d’entamer la phase de certification de ses capacités de vol, notamment en termes de sécurité.

L’occasion de rappeler ce qu’est ce drôle d’engin. Ce Land Aircraft Carrier, qu’AeroHT appelle aussi « Modular Flying Car », est donc composé d’une voiture électrique, dans laquelle repose un drone habitable.

Côté voiture, on retrouve un petit air de Tesla Cybertruck, avec une allure très massive. Les caractéristiques manquent, mais on sait que la « voiture » dispose de 6 roues, de « 4 à 5 sièges » et d’un prolongateur d’autonomie (probablement un petit moteur thermique) capable de recharger les batteries de la voiture et du drone « à plusieurs reprises ».

Dans le coffre de ce mastodonte se cache donc un drone habitable, capable de décoller et d’atterrir à la verticale. Nous avons donc droit à un eVTOL (pour « electric vertical take-off and landing », que développe également Hyundai). Là aussi, les détails manquent, mais la marque promet des modes de conduite manuels et automatiques, ainsi qu’un cockpit panoramique à 270°.

Les commandes ouvrent en 2024

Partant du principe, bien évidemment, que les certifications suivent leurs rythmes, AeroHT continue de communiquer sur une ouverture des commandes au quatrième trimestre 2024 pour des premières livraisons un an plus tard, fin 2025.

Tout cela en Chine, bien entendu, où la marque a déjà débuté des tests sur des terrains privés. Y aurons-nous droit en Europe ? On sait qu’une expérimentation de « taxis volants » (type eVTOL également) est à l’étude pour les Jeux Olympiques de Paris, mais nous n’avons toujours aucune nouvelle malgré l’imminence de l’événement. Bref, la route est encore longue.