Cette incroyable voiture électrique chinoise pourrait faire oublier les embouteillages : voici comment

Le constructeur chinois Xpeng profite du CES de Las Vegas pour dévoiler sa dernière création en date, le nouveau Land Aircraft Carrier. Il s'agit d'une inédite voiture électrique, qui possède la spécificité de pouvoir également voler. Cete voiture-drone sera bel et bien proposée à la vente, dès cette année !

Il y a quelques décennies, tout le monde pensait que les voitures volantes seraient partout au cours des prochaines années, et que les embouteillages seraient de l’histoire ancienne. Certes, il existe des technologies pour réduire ces derniers, comme celle développée par Google, mais ce n’est pas grâce aux engins volants.

Une étonnante voiture électrique

Certes, beaucoup de monde s’intéresse à cette technologie, et même la mairie de Paris qui a souhaité mettre en service des taxis volants dans la capitale. On pense également à Hyundai, qui vient tout juste de dévoiler une évolution de son concept eVTOL lors du CES de Las Vegas, qui se tient en ce moment-même. Mais un autre constructeur a aussi profité du salon américain dédié à la tech pour présenter son idée de la voiture volante. Il s’agit de la marque chinoise Xpeng.

Cette dernière est déjà présente en Europe avec ses voitures électriques et vient de dévoiler les caractéristiques de son nouveau X9. Mais la firme s’intéresse aussi aux engins volants, alors qu’elle a déjà testé un premier prototype fin 2022 en Chine. Un test réussi pour cette Xpeng Voyager X2, mi-voiture, mi-drone. D’aileurs, l’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire.

Et c’est donc également à Las Vegas que Xpeng lève le voile sur une nouvelle itération de sa voiture volante, que nous avons eu la chance de pouvoir approcher. Cette dernière porte le nom de Xpeng eVTOL Flying Car et est développée par AeroHT, division de la marque dédiée aux véhicules volants. Cette dernière a aussi dévoilé son Land Aircraft Carrier, un autre véhicule modulaire capable de voler. Et si cet engin étonnant, entre van électrique et hélicoptère, ressemble à un simple concept ou à un délire d’ingénieur, c’est en réalité loin d’être le cas. Car ce véhicule sera bel et bien vendu au public.

C’est justement ce qu’annonce le constructeur asiatique dans un communiqué tout juste publié. Ce dernier nous explique que sa voiture volante sera proposée en précommande à partir du 4ᵉ trimestre 2024. Les premières livraisons sont quant à elles prévues un an plus tard, à la fin de l’année 2025. Il faudra donc faire preuve d’encore un peu de patience avant de voir cet engin dans les airs dans nos contrées.

Plusieurs usages

Si ce nouvel Land Aircraft Carrier s’adresse notamment aux riches particuliers amateurs de sensations fortes et qui voudraient gagner du temps sur la route, ce n’est pas tout. Et pour cause, Xpeng explique que cet engin pourrait également être utile aux services d’urgences. Ainsi, il serait possible de combiner les atouts d’un véhicule terrestre pour certaines interventions à ceux d’un hélicoptère, notamment pour atteindre des zones difficiles d’accès. Mais également pour se rendre plus rapidement à l’hôpital.

Pour le moment, la firme asiatique ne donne pas la moindre information technique sur sa voiture volante, mais l’on sait seulement qu’elle est 100 % électrique. Si elle ressemble à une simple auto, aussi futuriste soit-elle, elle cache en fait ses pales dans la partie arrière lorsqu’elle est en configuration pour la route. À bord, le poste de conduite devrait être très épuré comme celui de la eVTOL Flying Car, qui s’équipe simplement d’un volant classique ainsi que d’un joystick.

Reste également à savoir si cet engin devra nécessiter une formation ou un brevet de pilotage, ce qui reste évidemment très probable. Cependant, rien n’a encore été précisé à ce sujet, et les conditions dépendront sans doute de la législation en vigueur dans chaque pays où le véhicule sera commercialisé. Pour l’heure, on ignore encore s’il fera le chemin jusqu’en Europe, alors que le constructeur veut envahir le marché avec ses voitures électriques.