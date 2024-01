On connaît le prix de cette impressionnante voiture électrique chinoise

Le constructeur chinois XPeng vient de présenter officiellement les caractéristiques techniques de sa voiture électrique, le X9, un van doté de sept places, aussi maniable qu'une compacte en milieu urbain et avec une autonomie intéressante.

Qui a dit que les monospaces étaient morts ? Bon, on le conçoit, à peu près tous les observateurs de l’industrie automobile avec l’avènement des SUV, et nous n’avons pu que le constater au regard des nouvelles gammes des constructeurs.

Les monospaces et leur design peu avantageux ont quasiment tous disparu ou se sont changés en SUV. Le nouveau Renault Scénic en est le parfait exemple. En plus de passer au tout électrique, le nouveau modèle de la firme au losange change complètement de silhouette et adopte désormais les codes esthétiques d’un SUV.

Toujours est-il qu’en matière de transport de personne, les monospaces sont toujours les champions et le resteront encore longtemps. C’est pourquoi nous observons depuis quelques mois la recrudescence de modèles électriques, avec notamment les Denza D9 et autres Volvo EM90, deux modèles spécialisés dans le transport de personne avec des allures de fourgonnettes.

Si le segment des monospaces tel que nous l’avions connu avec les Citroën Picasso et autres Renault Espace semble derrière nous, celui des véhicules professionnels a encore de beaux jours devant lui.

Un monospace bardé de nouvelles technologies

Aujourd’hui, c’est au tour de XPeng de nous dévoiler son modèle, un véhicule que nous avions déjà aperçu au Salon de Ghanzhou il y a quelques semaines. La firme chinoise nous livre ici les détails techniques de son produit, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont alléchants.

Le XPeng X9 est un grand monospace doté de sept places et reposant sur la nouvelle architecture SEPA2.0. Le véhicule se distingue notamment via ses technologies d’aides à la conduite, avec notamment l’intégration du système XNGP ADAS et du système d’exploitation XOS Tianji. Mais qu’est-ce qui peut bien se cacher derrière tout ça ?

Le XNGP ADAS peut gérer plusieurs scénarios de conduite, du démarrage de la voiture au stationnement arrivé à destination. En d’autres termes, il permet à la voiture d’afficher un niveau 3 d’autonomie, proche de ce qui se fait de mieux au sein de l’industrie automobile aujourd’hui.

Le système XOS Tianji regroupe les systèmes embarqués annoncés comme « intelligentes », grâce, cela va sans dire, à l’intelligence artificielle qui prend une place omniprésente. Il propose de réaliser plusieurs tâches sur un seul écran, un XDock personnalisable, un affichage en réalité augmentée en temps réel, des avertissements de sécurité, et une assistance vocale intelligente.

Le poste de conduite très moderne et épuré, qui nous rappelle ce que fait Tesla. Le monospace propose notamment un immense écran tactile de 21,4 pouces, actuellement le plus grand de la catégorie selon le constructeur.

Jusqu’à 600 km d’autonomie ?

Le Xpeng X9 affiche un espace généreux. La marque annonce un couloir d’une largeur de 18 centimètres tandis que la 2ème rangée de sièges peut coulisser sur 1,10 mètre. Le volume de coffre est gigantesque et est affiché à 2 554 litres une fois les sièges rabattus. De quoi y loger « 29 petites valises » selon le constructeur.

Le X9 repose sur une architecture 800 volts avec des cellules de batterie supportant une charge 3C (environ 300 kW de puissance de charge), de quoi lui octroyer une autonomie de plus de 700 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Sous le cycle WLTP, plus sévère, l’autonomie pourrait plutôt se situer autour de 620 km.

XPeng annonce une consommation d’énergie de seulement 16,2 kWh/100 km. Grâce à l’architecture 800 volts, le monospace peut regagner 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Les moteurs développent un total de 503 ch et 640 Nm, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes, et atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. La capacité de la batterie n’est pas encore connue, mais selon nos estimations, elle se situerait entre 85 et 100 kWh.

Livré de série avec les roues arrière directrices, ce nouvel arrivant affiche un diamètre de braquage de seulement 10,8 mètres. Pas mal pour son gabarit. Il fait même mieux que les 10,9 mètres d’une Volkswagen Golf, ou les 11,8 mètres d’une Tesla Model 3.

Pour le moment, le XPeng X9 est uniquement destiné au marché chinois. Il y a peu de chance qu’il arrive en Europe, du moins à court terme. En Chine, le véhicule débute à partir de 359 800 RMB, soit environ 46 300 euros. S’il devait arriver sur nos routes un jour, son prix serait sans doute bien supérieur à celui indiqué ci-dessus. Entre les frais de livraison et les frais de douanes, sans compter les différentes taxes de mise à la route, il ne serait pas étonnant de voir le prix de ce modèle quasiment doubler.