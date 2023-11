Cette immense voiture électrique est aussi maniable qu’une Golf grâce à une fonction très pratique

Xpeng se lance sur le marché des vans électriques avec sa nouvelle voiture électrique X9 tout juste dévoilée au salon de Guangzhou. Cette dernière met l'accent sur le confort et rivalisera avec le Volvo EM90 ainsi que le Denza D9, entre autres. Il arrive qu'il arrive un jour vendu en Europe.

Comme de nombreux autres constructeurs chinois, Xpeng a à coeur de tenter sa chance sur le marché européen afin de faire vaciller Tesla. La firme commercialise déjà certains de ses modèles sur le Vieux Continent, dont les P5, P7 et G9. Mais sur son marché natal, la Chine, la gamme est encore en train de s’élargir.

Un nouveau rival

En effet, la firme venue de l’Empire du Milieu profite du salon de Guangzhou, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes pour lever le voile sur un tout nouveau modèle inédit. Il s’agit du X9, qui prend la forme d’un grand van électrique, à la silhouette pour le moins massive et imposante.

Jouant désormais le rôle de vaisseau-amiral pour la marque, comme l’annonce le communiqué, ce dernier n’a pas encore affiché ses dimensions, qui devraient être impressionnantes.

Les lignes sont quant à elles globalement épurées, conçues pour réduire la résistance à l’air. Et cela fonctionne, puisque le constructeur annonce un Cx (coefficient de trainée) de seulement 0.227, ce qui est plus qu’honorable. Surtout pour une voiture affichant un tel gabarit de monospace familial. Cela est notamment rendu possible par la présence de poignées intégrées à la carrosserie et de jantes au design optimisé pour l’aéro.

À bord, et si l’empattement n’est pas encore connu, le Xpeng X9 affiche un espace généreux. La marque annonce un couloir d’une largeur de 18 centimètres tandis que la 2ème rangée de sièges peut coulisser sur 1,10 mètre. Par ailleurs, le van électrique affiche une garde au toit de 1,32 mètre, facilitant l’accès à bord et permettant aux passagers d’être bien installés, quelle que soit leur taille. Sans parler du volume de coffre, affiché quant à lui à 2 554 litres une fois les sièges rabattus.

Au total, sept personnes peuvent prendre place à bord de ce nouvel arrivant, qui mise beaucoup sur le confort pour séduire. Il se dote de sièges zero-gravity offrant de nombreuses positions réglables électriquement afin de s’adapter à toutes les morphologies. Enfin, le van est aussi doté d’un petit compartiment pouvant aller de 0 à 50 degrés celsius pour stocker des boissons fraiches ou maintenir des aliments au chaud.

Le confort avant tout

En termes de technologies, ce nouveau Xpeng X9 se dote d’un poste de conduite très moderne et épuré, qui nous rappelle ce que fait Tesla. Le monospace électrique propose notamment un immense écran tactile de 21,4 pouces, actuellement le plus grand de la catégorie selon le constructeur.

Il est associé à un petit combiné numérique dont la diagonale n’a pas encore été annoncée. Reste à savoir si la voiture sera compatible avec les mises à jour OTA à distance.

Livré de série avec les roues arrière directrices, ce nouvel arrivant affiche un diamètre de braquage de seulement 10,8 mètres, ce qui est excellent par rapport à son gabarit. À comparer avec les 10,9 mètres d’une Volkswagen Golf, ou les 11,8 mètres d’une Tesla Model 3.

Il s’équipe également d’une suspension pneumatique faisant varier la hauteur de caisse jusqu’à 90 millimètres afin d’améliorer le confort et la tenue de route en fonction des conditions. En revanche, pas un mot sur la motorisation pour le moment.

Cependant, le site CNEVPost semble bien renseigné et évoque plusieurs versions avec un ou deux moteurs électriques. La première affiche 319 chevaux tandis que la seconde ajoute 183 chevaux à l’arrière. La batterie affiche une capacité oscillant entre 84,5 et 101,5 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 702 kilomètres selon le cycle CLTC. Ce qui donne environ 600 kilomètres en WLTP. En revanche, on ne connaît pas encore la puissance ni le temps de charge.

Ce Xpeng X9 aura fort à faire, puisqu’il rivalisera avec le Zeekr 009, le Denza D9 ainsi que le futur Volvo EM90, sans parler de la toute nouvelle Li Auto Mega dévoilée quelques semaines plus tôt. Les premières livraisons sont prévues au début du mois de janvier 2024 pour un prix affiché à partir de 388 000 yuan, soit 49 366 euros. Ce dernier devrait être bien plus élevé si le véhicule arrivait en Europe.