On a vu le taxi volant de Hyundai, qui veut révolutionner le transport urbain

Au CES, on trouve de tout : des écrans, des ordinateurs, des objets connectés... et même des taxis volants ! Hyundai a apporté à Las Vegas une évolution de son concept de eVTOL, et on est allé le voir.

Cette édition 2024 du CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas est bien dense. Parmi l’avalanche de nouveautés dans le domaine des écrans, des ordinateurs ou des consoles portables, quelques objets plus exotiques sont également présentés.

C’est par exemple le cas de Hyundai, qui présente une évolution de son concept de eVTOL, un taxi volant pour la ville. Ce S-A2 succède donc au S-A1 présenté en 2020, et on est allé le voir.

C’est quoi, un eVTOL ?

« eVTOL », ça veut dire « electric vertical takeoff and landing ». En d’autres termes, c’est une sorte de gros drone pouvant décoller à la verticale, voler à l’horizontal. Ils sont souvent dédiés au transport de passagers dans des milieux urbains, grâce à leur décollage vertical, ne nécessitant pas de piste de décollage (on parle ici de « vertiport »).

Hyundai S-A2 // Source : Frandroid Hyundai S-A2 // Source : Frandroid Hyundai S-A2 // Source : Frandroid Hyundai S-A2 // Source : Frandroid

Bref, Hyundai propose à Las Vegas son S-A2, capable de transporter quatre passagers en plus du pilote sur des trajets compris entre 40 et 65 km effectués à 200 km/h et à 450 m d’altitude. Huit rotors sont nécessaires à déplacer l’engin, qui peuvent pivoter entre un état vertical pour le décollage/atterrissage et horizontal durant le vol.

L’avantage de ce eVTOL ? D’après la marque, c’est son silence de fonctionnement. Il faudrait compter entre 65 dB pendant le décollage et 45 dB en vol, des scores le rendant « aussi silencieux qu’un lave-vaisselle » d’après le communiqué.

Pas pour tout de suite

Hyundai est cependant formel : ce qui est présenté n’est qu’un concept, et la version de série ne verra pas le jour avant 2028. D’ici-là, les travaux portent sur l’amélioration de l’engin en vue des certifications aéronautiques, des contraintes d’industrialisation et du développement des utilisations.

Hyundai S-A2 // Source : Hyundai Hyundai S-A2 // Source : Hyundai

D’autres recherches sont en cours, comme par exemple la mise en place de batteries amovibles, afin de pouvoir les remplacer entre deux vols et maximiser l’usage de cet eVTOL.

Pour rappel, une expérimentation de ces engins serait envisagée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 – ce ne sera pas un Hyundai, mais cela permettra d’avoir un premier retour sur les nuisances et les usages de ce nouveau type de transport urbain.