Lenovo a trouvé la formule magique pour faire fonctionner Windows et Android ensemble sur un PC

Ce nouveau PC Lenovo laisse entrevoir un avenir où Windows et Android fonctionnent harmonieusement ensemble. Jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué.

L’idée de faire cohabiter Windows et Android sur un même PC a toujours semblé un peu hors de portée. Historiquement, un dual boot Windows-Android n’a jamais vraiment décollé. On peut supposer que Microsoft pose des restrictions à ce genre de configuration, sinon, on aurait déjà vu fleurir des PC avec des options de dual boot Windows-GNU/Linux par défaut. Cependant, il est tout à fait possible d’acquérir un PC uniquement sous Android, bien que l’intérêt semble limité face à l’existence de Chrome OS. Mais bon, il y a des besoins spécifiques pour tout.

Les atouts de Windows et Android

Lenovo propose une nouvelle approche avec son ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, en fusionnant les atouts de Windows et Android. Ce n’est pas un simple appareil 2-en-1 qui jongle entre les modes tablette et ordinateur portable. Le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid va plus loin en offrant Android 13 en mode tablette et Windows 11 en mode docké.

La station d’accueil pour tablette, compatible avec Windows 11, est personnalisable et dotée de composants puissants, allant jusqu’à un Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage. La batterie de la station d’accueil a une capacité de 75 Wh. Vous pouvez même utiliser cette station d’accueil avec un moniteur externe comme un ordinateur de bureau classique, tout en exploitant la tablette sous Android pour d’autres tâches. La tablette, quant à elle, dispose d’un écran OLED de 14 pouces et est alimentée par un Snapdragon 8+ Gen 1. Avec sa batterie de 38 Wh, elle pèse 785 grammes.

Le clavier hybride du ThinkBook Plus Gen 5 est également compatible avec la tablette Android. Cette fusion entre deux systèmes d’exploitation ouvre des perspectives d’utilisation quasi illimitées. Lenovo a même intégré le support d’un stylet, avec un dock spécialement conçu pour cet usage.

Le lancement du ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid est prévu pour le deuxième trimestre 2024, bien que son prix reste encore inconnu.