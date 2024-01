Lenovo a feinté Microsoft pour offrir Windows et Android à son PC portable

Avec son ThinkBook Plus G5 Hybrid, Lenovo réussit à nous offrir Windows et Android en un seul et même produit. Mais pour y arriver, il a dû détourner l'attention de Microsoft...

Arrivés comme nous l’étions sur la présentation de Lenovo au CES 2024, une seule question nous taraudait vraiment : comment le constructeur peut-il proposer à la vente un produit qui offre aussi bien Windows qu’Android ? Car oui, sur le papier, c’est choquant. Non pas qu’un produit puisse intégrer deux OS, mais plutôt que Microsoft et Google aient accepté une telle affaire.

Les historiens se rappelleront bien des appareils promettant exactement la même chose au fil des ans et des CES. Et ces produits sont toujours restés à l’état de concept, avant de disparaître dans les limbes. La raison est simple : un refus complet des créateurs de Windows ou d’Android, ou des deux. Ce n’est pas pour rien si les ordinateurs vendus avec des dual boot Linux… n’existent tout simplement pas. Mais comment diable Lenovo a-t-il réussi son affaire ?

Windows ou Android ? Oui, répond Lenovo

Nous avons posé directement la question au grand patron de la gamme ThinkBook chez le constructeur chinois. Et nous l’avons vu immédiatement masquer un petit sourire en coin plein de malice avant qu’il reprenne son calme olympien pour nous expliquer la situation. Voyez-vous, le ThinkBook Plus G5 est présenté comme un seul et même produit, c’est un fait. Mais en réalité… Il s’agit de la combinaison de deux appareils complets, et complètement différents.

L’écran détaché est une tablette sous Android. Avec tout ce qu’il y a de plus Android-esque sous le capot : un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM LPDDR5x, un stockage 256 Go, une batterie de 38 Wh. Pour les curieux, il s’agit même de la version 13 d’Android qui est intégrée, avec une interface légèrement personnalisée.

Mais lorsque l’on insère l’écran dans le clavier, une petite animation à base de planètes tournantes se lance avant d’afficher Windows. Par quelle diablerie ? La réponse est aussi simple qu’ingénieuse : la base elle-même est un PC complet auquel il ne manque qu’un écran, ce que devient la tablette une fois dockée. Nous avons pu l’observer de nous-même, puisque cette même base peut être connectée à un écran externe sans le moindre souci.

Dès lors, nous retrouvons un ultrabook Windows là encore très classique pour 2024. De l’Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM LPDDR5x, 1 To de stockage, une batterie 75 Wh… Que peut donc faire Microsoft face à cela ? Absolument rien. Le PC Windows est en réalité un seul produit, le ThinkBook Plus Hybrid Station plus précisément, quand la tablette se nomme ThinkBook Plus Hybrid Tab. C’est combinés qu’ils deviennent le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid qui nous a été présenté. Qui mieux d’autre qu’un geek pour contourner les règles grâce à son ingéniosité ?

Maintenant… Tout n’est pas parfait bien sûr. Ces deux OS ne sont pas véritablement faits pour dialoguer librement entre eux, et le ThinkBook Plus gen 5 Hybrid prend évidemment le risque de nous donner l’impression d’utiliser deux produits à la fois, justement. L’espace de stockage, par exemple, n’est pas partagé entre les deux, ce qui aurait été techniquement impossible : Lenovo compte sur le cloud pour ça. On peut aussi questionner l’utilité d’avoir ces deux produits en un, les avantages d’Android ne se combinant pas nécessairement avec ceux de Windows. Mais il faut aussi avouer que pour beaucoup d’utilisateurs, il est impensable d’utiliser Windows en mode tablette, comme il est impensable d’utiliser Android en mode PC. Pourquoi pas donc avoir toujours sur soi le meilleur des deux mondes ?

D’autant que le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid est au fond un bon PC. La Hybrid Station a la qualité de fabrication d’un PC portable classique, quand la Hybrid Tab reste une tablette fine et confortable. Il n’y a que sur un point que l’on sent l’adaptation : cette dernière est bien obligé d’avoir de quoi stationner sur le PC, à savoir de gros trous et un gigantesque port en son centre sur lequel la station vient se docker. Il est parfois difficile de trouver le bon angle d’ailleurs, et on n’a souvent l’impression de faire n’importe quoi en tirant avec force sur l’écran pour le retirer. On ne peut s’empêcher de penser que la solution aurait pu être plus élégante, mais elle n’en est pas moins techniquement impressionnante.

Plus de couleurs !

L’autre produit qui a su véritablement attirer notre regard, c’est bien le ThinkBook 13x Gen 4 SPE. Il s’agit ici de ce que l’on appelle un « proof of concept » en anglais, qui sous-entend l’idée qu’on a bien réussi à produire ce qu’on avait prévu de produire… Mais qu’on ne sait pas exactement quoi en faire. Dans le cas de ce PC, il s’agit d’avoir réussi à intégrer un écran E-Ink intégral, qui supporte la couleur et a une vitesse de rafraîchissement très élevé, dans le seul but… de personnaliser au maximum son PC.

Deux exemples nous ont vraiment été montrés : le fait d’afficher une horloge, en coloris bleu ici. Et le fait d’afficher une succession de cercles de différentes couleurs, qui changeaient à chaque poignée de secondes. L’effet est très amusant, et le but final de Lenovo est de permettre à tous les utilisateurs de véritablement personnaliser leurs ordinateurs sans avoir besoin d’utiliser des autocollants plutôt ringards et salissants pour cela. Ce qui est une bien juste mission, mais l’effort ici paraît bien colossal pour ce qu’il est vraiment.

Passé l’amusement, on constate en effet que cet écran E-Ink est protégé ici par une vitre plastique qui ne respire pas particulièrement la grande qualité. Et surtout, difficile d’imaginer combien coûterait une telle machine, les écrans E-Ink de cette qualité n’étant pas les plus répandus sur le marché. Mais Lenovo tient peut-être quelque chose, alors que tous les PC portables de toutes les catégories deviennent toujours plus similaires les uns aux autres de nos jours. Le CES 2024 l’a bien prouvé, et on respectera toujours une tentative de briser les barrières.