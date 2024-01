Ce PC portable Lenovo peut changer de couleur à volonté

Lenovo a présenté un concept de PC portable intégrant un écran E-ink pouvant être personnalisé à foison. Et sans aucun impact sur la batterie.

Lenovo a dévoilé plusieurs PC portables lors du CES, mais la grande star du constructeur est à coup sûr le Thinkbook 13x Gen 4. Cet ultrabook prometteur est un concentré de puissance dans un format très léger, décidément un segment toujours plus compétitif en 2023.

Mais la marque a profité du salon pour en dévoiler une déclinaison conceptuelle très originale : un ordinateur avec un écran E-ink personnalisable sur le dos de son écran.

Un concept original : l’écran E-ink personnalisable

Le constructeur a profité de l’effervescence du CES 2024 pour dévoiler une preuve de concept avec la version SPE (Smart Personalization Experience) de son ultrabook. Non destiné à être commercialisée (pour le moment), cette version intègre un écran de type E-ink en son dos.

Celui-ci pourra être personnalisable avec divers motifs qui pourront être dynamiques. Lenovo affirme que l’écran supporte jusqu’à 1000 images différentes, qui semblent donc prédéfinies. Quatre designs ont été montrés pendant le CES, dont l’un affichant une horloge.

Et pour les utilisateurs s’inquiétant de l’impact d’une telle fonctionnalité sur la batterie, Lenovo affirme que la technologie E-ink ne consomme que très peu d’énergie et pourra même rester activée lorsque l’ordinateur sera éteint.

Seulement 1 kg, mais puissant

Ce Lenovo Thinkbook 13x Gen 4 ne pèse qu’un petit kilogramme pour 12,9 mm d’épaisseur, mais ne fait pas de concession sur sa fiche technique. La machine embarque une puce Intel Core Ultra de dernière génération couplé à un GPU intégré Intel Arc Graphics. La configuration pourra atteindre les 32 Go de mémoire LPDDR5x et 2 Go de stockage.

Lenovo n’a pas fait le choix de l’Oled pour son écran, mais propose tout de même une belle dalle IPS 13,5 pouces avec de très fines bordures, avec une définition de 2,8K et rafraîchissement 120 Hz. Le constructeur promet 500 cd/m² en pic de luminosité et le support du Dolby Vision. La machine n’annonce cependant pas de couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour les créatifs, semble-t-il, réservé à ses modèles plus onéreux.

Le ThinkBook 13x Gen 4 sera disponible en mars, à un prix conseillé de 1 199 euros. La version SPE n’est pour l’instant pas prévue à la vente (mais qui sait…).