Quel PC portable Lenovo choisir en 2022 : notre sélection

Lenovo est le plus gros vendeur de PC dans le monde. Intéressés par la marque ? Découvrez notre sélection pointue des meilleurs ordinateurs portables Lenovo pour les différents usages.

Les meilleurs PC portables Lenovo en 2022

Lenovo est un mastodonte de l’informatique. La société chinoise est ainsi numéro 1 des ventes d’ordinateurs au niveau mondial, avec près de 23 % des parts de marché, devant HP. Autrefois plutôt confidentielle dans nos contrées, la marque s’est faite connaitre lors du rachat de la branche informatique d’IBM en 2005, c’est-à-dire de ThinkPad, une gamme de PC principalement dédiée aux professionnels et particulièrement réputée.

Depuis, Lenovo a largement diversifié sa gamme et s’est diversifié avec des modèles abordables et polyvalents tels que les IdeaPad et les Yoga.

Pour vous aider à y voir plus clair parmi les nombreux modèles de la marque, nous avons rassemblé ici une petite sélection des différents PC intéressants selon leur utilisation.

La gamme Lenovo Legion : les PC portables gaming

Lenovo possède bien une gamme d’ordinateurs portables dédiés au gaming, nommée Legion. S’il existe plusieurs modèles (Legion 5, Legion 7, Legion Y…), nous préférons vous n’en conseiller qu’un.

Lenovo Legion 5 Pro (16ACH6H) Le PC gamer "abordable"

Lenovo a réussi son coup avec le Legion 5 Pro, un PC portable destiné aux gamers. Celui-ci propose un très bon rapport qualité – prix. On salue tout particulièrement l’écran haut de gamme de 16 pouces (format 16:10), avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un joli taux de rafraichissement de 165 Hz. Parfait pour le gaming.

En outre, le look du châssis gris foncé est d’une sobriété exemplaire, ce qui plaira sans doute à ceux qui ne sont pas adeptes des designs « gamer » et du RGB omniprésent.

Mais c’est côté performances que le Legion 5 Pro montre sa supériorité, surtout en considérant son placement tarifaire. La puce AMD Ryzen 7 5800H, couplée avec une RTX 3070, dont le TGP est augmenté par la fonction Nvidia Dynamic Boost 2.0, fait des merveilles et les performances 3D sont impressionnantes. On notera notamment d’excellents résultats avec le ray tracing. Cela va de pair avec une dissipation thermique au poil, qui permet d’éviter tout thermal throttling.

Concernant la connectique, celle-ci est étonnamment placée en partie à l’arrière de l’ordinateur, notamment le port Ethernet et le HMDI. Sur les côtés, vous trouverez tout de même les ports USB-C et une prise casque/micro.

Le Lenovo Legion 5 n’est cependant pas exempt de défauts, comme tout produit technologique. Son clavier et son touchpad auraient peut-être mérité un peu plus d’attention… Mais le plus gros point faible est sans aucun doute son autonomie. Avec seulement 3 heures 30 loin d’une prise, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il déçoit. Heureusement, le mode silencieux dédié à la bureautique permet d’améliorer sensiblement ce score. Attention aussi pour les nomades, le bloc secteur est énorme. Si cet ordinateur vous intéresse, sachez donc que vous devrez être proche d’une prise électrique pour pouvoir en profiter convenablement.

Reste que pour moins de 1 500 euros, le Legion Pro est convaincant et permet de profiter sans problème des jeux les plus récents.

Retrouvez le test détaillé du Lenovo Legion 5 Pro pour en savoir plus.



Toutefois, si vous souhaitez ce qui se fait de mieux chez Lenovo (et même plus globalement pour du gaming portable), vous pouvez vous tourner vers le tout récent Legion 7i Gen 7. Ce PC de 16 pouces embarque un bel écran en définition 2560 × 1600 pixels, à 165 Hz. Pour les performances, vous pourrez compter sur un i7 de dernière génération, mais pouvez même pousser jusqu’à un i9-12900HX, jusqu’à 32 Go de RAM DDR 4800 MHz (!), et jusqu’à 2 To de SSD M.2. Quant à la carte graphique, il s’agit d’une RTX 3070 Ti.

Dans les faits, le Legion 7i est excellent et est un monstre de puissance. Mais tout ceci a un prix, et pas des moindres : la configuration de base est vendue à 3 129 euros sur le site de Lenovo.

Les ultraportables Lenovo

La série des Yoga Slim 7 est globalement très réussie. On compte ainsi le Slim 7 classique, le Slim 7 Carbon, et le Slim 7 Pro. Les Slim 7 Pro possèdent un écran OLED, les Slim 7 Carbon tablent sur un poids plume. Pour le reste, ils sont très similaires. Comme chez de nombreux constructeurs, il existe plusieurs configurations, notamment selon le processeur utilisé, à savoir Intel ou AMD.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Le poids plume

8 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Beau design

Beau design Vraiment léger

Vraiment léger Bon écran Chauffe un peu

Nous avons testé une version du Yoga Slim 7i Carbon de 13 pouces avec un processeur Intel Core i7-1240P et 8 Go de RAM. Le PC marque surtout par sa légèreté : 970 grammes. Côté look, rien à dire, l’appareil est fin et sobre, de qualité, avec sa coque en alliage de magnésium. Le pavé tactile est excellent, et quant au clavier, il est agréable à utiliser avec une course courte typique des ultraportables.

Pour l’écran, il est équipé d’une dalle IPS LCD de 13,3 pouces en définition 2560 × 1600 pixels au ratio 16:10, qui plus est tactile. La colorimétrie est excellente, les contrastes aussi. Si les performances du CPU sont bonnes, il aura un peu tendance à chauffer. Sur l’autonomie, tablez sur 9 à 10 heures, ce qui n’a rien d’exceptionnel, mais reste respectable.

Vous pouvez lire notre test du Yoga Slim Carbon pour aller plus loin.



Ce Yoga Slim 7 Carbon en version 13 pouces souffre cependant de problème de disponibilité… au contraire de son grand frère de 14 pouces avec un CPU AMD Ryzen 5. En 14 pouces, il pèse seulement 1,1 kg et reste donc toujours très léger. Si vous ne trouvez pas la version 13 pouces, tournez-vous vers le 14 pouces.

Dans le secteur des ultraportables de chez Lenovo, voici la dernière itération testée par nos soins. Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro se présente sous la forme d’un PC portable de 14 pouces aux grandes performances. En l’occurrence, cette version du PC Lenovo se dote d’une apparence sobre mais efficace.

Toutefois, le PC se complique la tâche tant il existe de versions différentes et les disponibilités sont aléatoires. Sachez tout de même que notre test du Lenovo Yoga Slim 7 Pro est accessible sur Frandroid.

Ideapad : les PC portables Lenovo abordables

La série des Ideapad offre des tarifs plus abordables. De notre côté, on vous propose ici ceux de la série 3 et de la série 5, qui vont du 13 au 17 pouces.

IdeaPad 3 14ITL6

Selon nous, un des modèles les plus équilibrés est le IdeaPad 3 14ITL6. Il s’agit d’un modeste ordinateur de 14 pouces, muni d’un processeur Intel Core i3-1115G4, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Sobre, il montre et fait ce qu’on attend de lui.

Il dispose d’une bonne connectique, avec un port HDMI, un USB-C, ainsi que plusieurs USB-A et un lecteur de cartes SD. Avec 1,41 kg sur la balance, son poids reste contenu pour un 14 pouces qui ne se revendique pas en tant qu’ultraportable. Ce modèle d’entrée de gamme se vend un peu partout à 579 euros, un tarif honnête pour la qualité de fabrication. Il conviendra bien notamment aux étudiants qui ont besoin de prendre des notes en cours, et à toutes celles et ceux qui veulent un PC fiable et pas trop cher.

IdeaPad 5 15ALC05

Si vous souhaitez un plus grand écran, toujours à un tarif très intéressant, tournez-vous vers le IdeaPad 5 15ALC05 pour le modèle 15 pouces. Le Ideapad 5 est un excellent modèle disposant d’un CPU récent, l’AMD Ryzen 7 5700U qui est très polyvalent et peu consommateur.

Pour le reste, on reste sur du classique, avec un écran en Full HD et 8 Go de RAM DDR4. L’écran, quant à lui, est malheureusement très moyen sur la colorimétrie… On ne le conseillera donc pas aux créatifs qui ont besoin d’une bonne couverture des couleurs.

Lenovo a parfois la mauvaise habitude de décaler le pavé tactile sur la gauche, comme ici. Ceci a deux effets négatifs : d’abord celui d’exclure les gauchers, et ensuite, de provoquer des frottements du poignet gauche sur le pavé. Par ailleurs, le revêtement du touchpad est en plastique et non en verre. Le clavier, quant à lui, est bien large et très agréable, fidèle au savoir-faire de Lenovo sur le sujet. Un pavé numérique est même intégré, ainsi qu’un lecteur d’empreinte sur le bouton d’alimentation. Enfin, l’autonomie s’avère plutôt confortable pour un PC de 15 pouces, avec environ 7 à 8 heures d’autonomie en usage classique.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (2020) La machine d'appoint

Sur son catalogue, Lenovo propose aussi des Chromebook. Les machines principalement destinées aux étudiants s’illustrent chez le constructeur par un IdeaPad Duet Chromebook. Le PC se présente comme un 2 en 1 fonctionnant sous ChromeOS.

La machine présente un écran tactile de 10,1 pouces, mais aussi une belle ergonomie. En effet, pour moins de 300 euros vous avez aussi droit au TouchPad ainsi qu’à un clavier physique facile à installer. Si la frappe est étroite, vous pourrez au minimum vous en servir pour le travail. Gardez à l’esprit que c’est une machine d’appoint.

En termes de performances, l’IdeaPad Duet Chromebook intègre un processeur MediaTek Helio P60T. La puissance déployée au sein de la machine est suffisante pour ouvrir plusieurs onglets à la fois. La configuration est complétée par 4 Go de mémoire RAM et au minimum 64 Go de stockage. Sachez que vous n’avez pas la possibilité d’étendre la mémoire.

Au final, il s’agit d’une machine simple, mais efficace. N’en faites pas votre PC principal, mais ne le sous-estimez pas non plus. Malgré ses défauts, l’IdeaPad Duet est capable de vous rendre de fiers services. Ce Chromebook est vendu à 299 euros. Nous vous conseillons la lecture de notre test de l’IdeaPad Duet Chromebook pour en apprendre plus.



Tout savoir sur les PC portables Lenovo

Qui est la marque Lenovo ?

Lenovo est une marque chinoise fondée en 1984. Dans son pays d’origine, la société ne s’appelle pas pareil : Lián xiǎng (联想). Son siège social est à Pékin. En 2005, la marque a racheté la branche PC d’IBM, très connue pour ses ThinkPad, que Lenovo produit donc toujours.

En 2021, Lenovo parvient à dépasser HP et prend la première position en termes de ventes de PC (portables et bureau), avec 82 millions d’unités vendues.

Comment est organisée la gamme d’ordinateurs portables Lenovo ?

La gamme Yoga est dediée aux usages loisirs et bureautique, les IdeaPad constituent les entrées de gamme, et les Legion sont là pour le gaming. Les ThinkPad restent quant à eux des PC portables dédiés aux professionnels.



Globalement, Lenovo est bien placé sur les ordinateurs à usage bureautique et loisir, beaucoup moins sur les PC portable gamer, où Asus s’est fait une belle place. De même, la marque ne verse que très peu dans les Chromebooks.

Quelles sont les spécificités des PC portables Lenovo ?

Lenovo s’est principalement distingué par l’invention du PC convertible. Avec sa gamme Yoga, la marque propose une charnière spéciale permettant de faire pivoter l’écran à 360°. Lenovo est également très friand des écrans tactiles. Enfin, Lenovo produit d’excellents claviers, aux touches larges et confortables, qui conviendront bien à ceux qui tapent beaucoup.

