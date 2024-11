NIU dégaine un nouveau scooter électrique urbain qui ne lésine pas sur les performances

NIU, la marque de scooters électriques pékinoise, fête ses dix ans au salon EICMA de Milan. L’occasion de présenter l’évolution du NQi rebaptisé NQiX, et de dévoiler le scooter de la maturité, le FQi taillé pour l’aventure urbaine.

Source : NIU

« J’ai dix ans », chantait Alain Souchon avec un brin d’espièglerie, tout comme NIU la marque chinoise de Pékin qui fête sa première décennie au salon de la Moto EICMA de Milan. Créée en 2014 et lancée grâce au crowdfunding, NIU innove très tôt en utilisant dans ses scooters électriques des batteries lithium-ion, une technologie encore réservée aux smartphones, et en y ajoutant une bonne louche de connectivité avant-gardiste.

La marque a aussi su se distinguer par un design aguicheur, illuminé par un indémodable phare rond inchangé même quand l’engin fut rebaptisé NQi en 2020. Mieux, un système pratique de batterie amovible rechargeable à la maison ou au bureau rendait la conversion à l’électrique simplissime, comme l’atteste les plus de 3,5 millions de scooters vendus dans le monde, équivalents 50 cm3 limités à 45 km/h, mais aussi ses versions GTS capables de flirter avec le 80 km/h.

Des fonctionnalités qui progressent

NIU profite donc du plus important salon du deux-roues d’Europe pour dévoiler des éditions spéciales 10e anniversaire, et puisque le « 10 » s’écrit « X » en chiffre romain, le best Seller NQi devient donc le NQiX, à ne pas confondre avec le Chocolat Nesquick de notre enfance, quand on avait dix ans, justement.

Sur cette évolution, ce sont principalement les fonctionnalités qui progressent avec le paramétrage facilité de l’accélération ou des modes de conduite. Pour les geek old school, il est maintenant possible de personnaliser l’expérience de conduite sans passer par l’application, ce qui est un comble quand on sait que NIU était pionnière en matière de connectivité.

Source : NIU

Évidemment, pour marquer l’événement, le NQiX se pare de quelques touches de déco exclusive comme des panneaux latéraux interchangeables ou des couvercles avant magnétiques, toujours éclairés par l’emblématique lampe halo rond.

Quant aux prix, ils s’étalent du plus petit au plus puissant : de 2 699 € pour le NQiX 150, 3 599 € pour le NQiX 300 et enfin 4 499 € TTC pour le NQiX 500, disponible dès le premier trimestre 2025. Il faudra toutefois attendre le troisième trimestre de l’an prochain pour le vaisseau amiral, le NQiX 1000 dont le prix conseillé s’élève à 7 499 €.

Un tout nouveau FQi au rendez-vous

Pour patienter, NIU propose de se rabattre sur le tout nouveau FQi dévoilé à l’EICMA, qui se reconnaît au premier coup d’œil parce qu’il perd le célèbre phare rond. Le design du scooter fait tout de suite très adulte, avec sa carrosserie musclée et ses grandes roues pour affronter la jungle urbaine.

Source : NIU

Preuve de son sérieux, son moteur de 6,4 KW offre de quoi catapulter l’utilisateur à 95 km/h comme un vrai 125 cm3 à pétrole. Quant au côté pratique, son coffre sous la selle permet de glisser encore quelques affaires, même quand on y a installé les deux grosses batteries amovibles qui promettent une autonomie généreuse de plus de 100 km. Question tarif, le FQi 300 s’affiche à 2 999 € TTC et son grand frère le FQi 500 à 3 799 € TTC.

Moralité : le FQi s’annonce comme le scooter de la maturité, pas mal pour une marque d’à peine 10 ans.