Puissance, autonomie et confort : ce scooter électrique Niu a tout d’un grand sauf son prix

Les beaux jours arrivent, c’est le retour de la saison idéale pour se déplacer en scooter. Et pourquoi ne pas s’intéresser à un modèle électrique comme le Niu FQI 500 ? Cet équivalent 125 cm3 a l’avantage d’afficher un prix plancher.

Vous pensez encore que les scooters électriques sont plus chers que les modèles thermiques ? Pas chez Niu. Le constructeur vient de lancer son nouveau modèle électrique puissant, équivalent à un 125 cm3.

Il s’agit du Niu FQi 500, dont le prix est fixé à seulement 3799 euros. Et en dépit de son prix plancher, ce modèle ne fait pas de compromis sur les performances, la sécurité ou le confort. Voici pourquoi vous devriez l’essayer sans plus attendre dans l’une des concessions Niu.

Un scooter électrique pour vous accompagner partout

Si le nouveau scooter électrique Niu FQi 500 arrive en France au prix contenu de 3799 euros, ce modèle s’avère plein de ressources et peut vous emmener loin. Doté d’un puissant moteur de 6400 W, il peut atteindre les 95 km/h. Cette vitesse de pointe le classe alors dans la catégorie des 125 cm3, car contrairement aux modèles thermiques, les scooters électriques de cette classe dépassent rarement les 90 km/h.

Côtes, nationales, autoroutes, chemins escarpés : le Niu FQi 500 peut vous accompagner partout // Source : Niu

Parfait donc pour emprunter les rocades, les voies rapides et les routes nationales. Et grâce à son puissant couple, le Niu FQi 500 tient aussi la route dans les côtes les plus pentues (jusqu’à 25 %). Exit donc les détours intempestifs et les pertes de temps inutiles, ce scooter étant taillé autant pour les trajets urbains que péri-urbains.

Une charge en borne ou à domicile, vous avez le choix // Source : Niu

Sa belle autonomie de 91 km est idéale pour s’échapper le temps d’un week-end et visiter sa région. Et lorsqu’il est temps de faire le plein, deux options s’offrent à vous : une recharge classique en borne, ou bien directement à votre domicile, les deux batteries étant amovibles.

Et ce n’est pas côté sécurité que le bât blesse. La marque a en effet pourvu son FQi 500 d’un châssis ultra-solide ainsi que d’un système de freinage à double disque aussi précis que réactif. Un CBS (système de freinage combiné) est aussi de la partie pour garantir une grande stabilité lors des freinages d’urgence. Un freinage régénératif est également de la partie, pour alimenter les batteries lors des phases de décélération.

Un confort dans l’assise comme à l’usage

L’endurance, c’est bien, mais pas sans un minimum de confort. Heureusement, la marque n’a fait aucun compromis sur ce volet. Non seulement le Niu FQi 500 peut accueillir sans encombre le conducteur ainsi qu’un passager, mais en plus son siège ergonomique rembourré limite les sensations de fatigue lors de longs trajets. Mieux, son système de suspension ultra-fluide et ses roues de 14 pouces amortissent toutes les imperfections de la route.

Le scooter électrique Niu FQi 500 ne manque pas de rangement // Source : Niu

Pour le côté pratique, Niu a équipé son FQi 500 de multiples espaces de rangement. Sous le tableau de bord, le scooter comprend un casier doté de ports USB, idéal pour recharger son smartphone ou ses écouteurs tout en roulant. L’assise abrite également un large coffre verrouillable, capable d’accueillir un casque ou un grand sac de sport.

Sur son dernier-né, Niu a enfin voulu jouer la carte de la connectivité. Depuis l’application NIU Smart (disponible sur Android et iOS), le conducteur peut notamment :

géolocaliser son scooter ;

activer l’alarme contre les tentatives de vol et recevoir en temps réel une alerte lorsqu’une personne tente de déplacer le véhicule ;

paramétrer le verrouillage et déverrouillage automatique du scooter par Bluetooth ;

personnaliser les paramètres de conduite et déclencher automatiquement le mode parking lorsque la béquille est rabaissée ;

suivre les niveaux de batterie et de pression des pneus ;

lancer un diagnostic en cas de panne ou de dysfonctionnement.

Pour découvrir et tester ce scooter électrique Niu FQi 500 hautement équipé et particulièrement abordable, il suffit de se rendre chez l’un des 126 concessionnaires agréés Niu. Ces derniers étant répartis sur l’ensemble du territoire français, vous en avez probablement un situé près de chez vous.