Prise en main de la MSI Claw : un quasi sans-faute… pour le moment

Une console portable qui passe totalement inaperçue. Voilà ce que nous aurions écrit si nous n’avions pas les yeux en face des trous. La MSI Claw a été fraîchement officialisée au CES 2024 et elle a attiré de nombreux regards, dont le nôtre.

Nous avons en effet eu l’occasion de la prendre en main pour vous livrer quelques premiers retours.

De bonnes sensations en main

Déjà, disons-le d’emblée, la MSI Claw ressemble beaucoup à la ROG Ally d’Asus. Le châssis est très similaire. Cependant, les finitions de la Claw semblent plus travaillées, car plus agréables sous les doigts. La course des gâchettes est également soignées tandis que, pour les yeux, les boutons A, B, X, et les joysticks profitent de quelques LED RGB.

Au moment de saisir la bête, je m’attends à devoir porter un objet bien lourd. D’autant plus que la MSI Claw affiche 675 grammes sur la balance.

Pourtant, la première chose qui me traverse l’esprit au moment de soulever la console de son socle de présentation est le mot « légèreté ».

Une intuition qui se révèlera inexacte après quelques dizaines de minutes à tenir l’appareil entre les mains. La MSI Claw est en réalité loin d’être un poids plume. Néanmoins, elle ne donne pas non plus l’impression de tenir un parpaing. Globalement, elle est bien équilibrée.

Un écran pas laid, mais pas Oled

Au centre trône l’écran de 7 pouces. Les grosses bordures noires qui l’encadrent ne passent pas inaperçue, sans pour autant gêner le confort visuel. La dalle propose une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

J’ai ainsi pu découvrir le récent jeu Assassin’s Creed Mirage dans de très bonnes dispositions. Beau, fluide, lumineux (500 cd/m² selon la marque). C’est du très bon, même si on fait forcément un peu la moue en voyant qu’il s’agit d’un écran IPS et non Oled.

Il serait toutefois très malhonnête de parler d’une mauvaise dalle. C’est simplement parce que l’on sait que l’on peut avoir mieux que l’on ressent une pointe de déception. Pas de quoi bouder notre plaisir.

Une console qui garde la tête calme

La MSI Claw se distingue notamment par son choix de se passer d’AMD afin de s’équiper d’un processeur Intel Core Ultra 7 avec un GPU Intel Arc Graphics. Avec une simple prise en main, je ne peux pas vraiment me prononcer sur les performances brutes de l’appareil.

En revanche, sur la chauffe, après 20 à 30 minutes sur le même jeu, la console ne montre aucun signe inquiétant ou désagréable de chauffe. La température s’évacue par la tranche supérieure de la MSI Claw et je ne vois donc pas comment elle pourrait gêner l’utilisateur ou l’utilisatrice… à moins de jouer avec le menton au-dessus de cette zone. Je ne vais pas vous faire l’affront d’expliquer pourquoi cela serait absurde.

D’ailleurs, mes mains, loin de devenir moites à cause de la chaleur, restent au contraire bien fraîches. En effet, tous mes doigts, exceptés les pouces, sont la plupart du temps apposés à l’arrière de la console, pile sur les ouvertures par lesquelles est aspiré l’air qui vient refroidir l’intérieur de la machine. Tranquille.

Finalement, la seule fois où j’ai vu une des quatre MSI Claw exposées sur le stand montrait de gros signe de faiblesse (latence, énormes ralentissements et plantage), elle était débranchée et à 5 % de batterie.

Windows 11 en support

Côté logiciel, la MSI Claw s’appuie sur Windows 11, on n’est donc pas dépaysé. Pendant ma prise en main, l’interface ajoutée par-dessus par MSI s’est manifesté au travers d’un panneau de configuration pour régler rapidement quelques éléments pendant une partie et par une bibliothèque de jeux.

Rien de bien incroyable en termes de navigation. Le seul souci que je peux signaler concerne les joueurs peu experts comme moi. Habitué à la simplicité rassurante d’une Nintendo Switch, j’ai peiné à me retrouver sereinement au milieu des nombreux boutons présents sur la MSI Claw.

Quel prix pour la MSI Claw ?

Officiellement, nous n’avons ni date ni prix pour cette console portable En France. Cependant, on peut miser sur un lancement au premier trimestre à un prix plus élevé que la concurrence. Aux États-Unis, l’objet est annoncé à 699 dollars, soit le même prix que ses deux concurrentes chez Asus et Lenovo.

La MSI Claw donne l’impression de se construire une identité de produit premium. Il faudra un test plus détaillé pour savoir si elle sera à la hauteur de ses belles promesses, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique et les optimisations censées être poussées par l’IA. Pour le moment, c’est assez bien parti.



au meilleur prix ? Où acheter La MSI Claw A1M au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Notre journaliste Omar Belkaab est présent au CES 2024 à Las Vegas dans le cadre d’un voyage organisé par la CTA, l’organisme qui gère le salon.