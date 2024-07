Annoncée en juillet 2023, la collaboration entre Volkswagen et le géant chinois Xpeng avance bien. À tel point que les ingénieurs de la firme allemande auraient même rejoint les bureaux du constructeur basé à Canton afin de commencer le développement des futures voitures électriques.

N’en déplaise à l’Union européenne, les constructeurs chinois prennent de plus en plus d’importance sur le marché mondial. Les marques sont très nombreuses, puisqu’on en compte pas moins de 150 à l’heure actuelle.

Un nouveau tournant

En plus d’inonder l’Europe avec ses autos à très bas prix, ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles, la Chine noue également des alliances avec nos marques européennes. On pense à IM Motors et Audi, ou plus récemment Stellantis qui a investi massivement dans Leapmotor, afin de produire ses voitures électriques sur le Vieux Continent. Volkswagen n’est pas en reste non plus, puisque la firme allemande a aussi noué un partenariat en juillet 2023 avec Xpeng.

En décembre dernier, nous apprenions que deux SUV électriques verront le jour dans le cadre de cette alliance, qui commence à prendre forme. Et pour cause, le site spécialiste CNEVPost nous informe que des ingénieurs de Volkswagen auraient intégré les bureaux du constructeur chinois. Ces derniers sont basés à Canton, au sud de la Chine, non loin du siège de son rival BYD à Shenzhen. Au total, ce sont plusieurs centaines de personnes qui auraient commencé à travailler dans les locaux de la firme chinoise.

Pour le moment, les deux constructeurs n’ont pas encore donné de détails sur la nature de cette collaboration, qui devrait tout de même couvrir un large éventail de domaines, sans en dire plus. Tout juste sait-on qu’une telle alliance entre deux marques allant autant en profondeur est jusqu’à présent totalement inédite. Nous devrions sans aucun doute en savoir plus, puisque Volkswagen et Xpeng vont travailler main dans la main pour concevoir ces deux modèles.

Ces derniers devraient arborer le logo de la marque de Wolfsburg, mais pourraient reposer sur une plateforme fournie par la firme chinoise. Ainsi, ils profiteront notamment d’une architecture 800 volts et d’une charge ultra rapide, permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 15 minutes, tandis que l’impressionnante conduite autonome développée par Xpeng pourrait également être de la partie. De quoi rivaliser frontalement avec le FSD (full self-driving) de Tesla, qui devrait bientôt faire son arrivée en Europe.

Bientôt en Europe ?

Pour l’heure, les informations sur les fiches techniques de ces deux véhicules restent encore méconnues. On sait cependant que l’un d’eux prendra la forme d’un grand SUV qui devrait hériter de la base technique du Xpeng G9. Pour mémoire, nous avions eu la chance de pouvoir le découvrir en avant-première lors de son apparition à Paris. Ce dernier mesure pas moins de 4,89 mètres de long et chasse directement sur les terres de la Tesla Model X, ce qui devrait être aussi le cas du futur véhicule issu de l’alliance avec Volkswagen.

Pour ce qui est de l’autre voiture, on ne sait quasiment rien à l’heure actuelle à son sujet. Quoi qu’il en soit, ces deux autos devraient sans doute afficher des prix relativement raisonnables, puisque les coûts de développement et de production seront partagés entre les deux partenaires. Ce qui devrait également permettre à ces derniers d’augmenter leurs marges, et donc leurs profits. Et ce alors que BYD prévoit une guerre des tarifs encore plus intense au fil des années. Mais une question se pose désormais : ces deux autos feront-elles un jour la route jusqu’en Europe ?

Pour l’heure, rien n’a encore été décidé, mais cela reste tout à fait envisageable. Cependant, elles afficheront sans doute un tarif nettement plus élevé, en raison de la hausse des droits de douane décrétée par l’Union européenne. Pour mémoire, les voitures de Xpeng sont actuellement taxées à hauteur de 20,8 %, puisque le constructeur a collaboré dans le cadre de l’enquête menée par Bruxelles sur les subventions accordées par la Chine à ses entreprises. Mais plus tard, une production sur le sol européen n’est évidemment pas à exclure afin de contourner ces droits.