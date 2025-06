Excellente nouvelle : les nouvelles voitures électriques de Xpeng, les G6 et G9, qui se rechargent en 12 minutes arrivent officiellement en France ! Les rivales des Tesla Model Y et Tesla Model X arrivent dans quelques mois.

Xpeng G6 et Xpeng G9

Le constructeur chinois Xpeng vient d’officialiser l’arrivée en Europe (dont la France) des nouvelles générations de ses SUV électriques G6 et G9. Au programme : une recharge ultra-rapide, avec seulement 12 minutes pour passer de 10 à 80 %. Rares sont les voitures électriques à faire mieux en Europe.

On savait Xpeng en embuscade. Depuis ses débuts sur le vieux continent, le challenger de Tesla avance ses pions prudemment, multipliant les accords de distribution, les partenariats avec les réseaux de recharge et les démonstrations technologiques.

Xpeng G6

Mais il manquait encore un vrai coup de boost pour installer la marque dans l’imaginaire des automobilistes européens. Ce sera peut-être chose faite avec ce double lancement, qui place clairement le G6 et le G9 dans une nouvelle dimension.

Xpeng G6 : des nouveautés intéressantes

Le G6 restylé conserve son positionnement offensif face au Tesla Model Y, avec un design désormais plus léché et un habitacle qui progresse sur tous les plans : meilleur confort, insonorisation renforcée, nouvelles fonctionnalités connectées et une interface dopée par le dernier processeur Snapdragon 8295P.

Xpeng G6

Mais c’est sous la carrosserie que la vraie révolution se joue. Grâce à sa nouvelle batterie 5C et une architecture 800 volts, le G6 édition 2025 promet de pulvériser les temps de recharge. En 12 petites minutes (contre 20 actuellement) sur une borne ultra-rapide compatible, il est possible de passer de 10 à 80 % avec une puissance en pic de 451 kW.

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Même Tesla, avec son Model Y Propulsion, ne descend pas sous les 20 minutes aujourd’hui, et tourne plutôt autour de 30 minutes sur les autres versions.

Sur le papier, le G6 avec sa batterie de 80,8 kWh atteint désormais près de 725 km d’autonomie CLTC (comptez environ 600 km en norme européenne WLTP).

Pour aller plus loin

On est montés à bord du nouveau Xpeng G6 électrique : le Tesla Model Y prend un (gros) coup de vieux

Nous avons eu la chance de monter à bord du nouveau Xpeng G9 en Chine. Vous pouvez retrouver notre premier avis dans notre article dédié.

Xpeng G9 : une recharge vraiment très rapide

Le grand frère G9 renouvelé adopte lui aussi ce nouvel arsenal technologique. Le SUV familial n’était déjà pas avare en performances avec sa version Performance AWD et ses 423 kW (575 ch) sous le capot.

Mais l’ajout du pack batterie 5C lui permet de rejoindre le cercle très fermé des électriques capables de véritablement concurrencer le thermique sur la contrainte majeure du temps de ravitaillement. Le 10 à 80 % est également réalisé en 12 minutes, avec une puissance maximale de 525 kW.

Xpeng G9

Le G9, dans sa version Long Range et sa batterie de 100 kWh, revendique 725 km d’autonomie CLTC également, tout en offrant un agrément de conduite en nette hausse grâce à sa suspension pneumatique. On ne sait pas encore si elle sera uniquement réservée à la version Performance comme c’est actuellement le cas.

Reste à voir comment ces chiffres se traduiront sur nos infrastructures de recharge : pour tirer pleinement parti du 5C, encore faut-il trouver les bornes capables de délivrer 400 kW et plus. Si les réseaux comme Ionity (600 kW dans les prochains mois) ou Fastned commencent à déployer ce type de puissance, le maillage reste aujourd’hui incomplet en Europe, contrairement à la Chine, plus en avance que nous sur ce point.

Xpeng G9

La stratégie européenne de Xpeng se précise donc. Après une montée en puissance mesurée, le constructeur joue désormais cartes sur table : technologies de pointe, montée en gamme perceptible et positionnement tarifaire affûté. En Chine, les nouveaux G6 ont vu leur prix chuter d’environ 11 %, preuve que la marque compte bien jouer la compétitivité sur tous les fronts.

Arrivée en France dès l’été 2025

Et en France ? Les premiers modèles sont annoncés dès cet été chez les distributeurs partenaires, mais les tarifs sont inconnus pour le moment. Les ventes devraient justement être lancés à la mi-juillet, pour les premières livraisons en octobre.

Reste à voir si cette offensive technologique saura se traduire en volumes de vente. Car sur le Vieux Continent, séduire une clientèle encore très marquée par la marque Tesla ou les premiums européens demande plus qu’une fiche technique flatteuse.

Mais avec cette nouvelle génération de SUV électriques taillés pour les longs trajets et les recharges éclair, Xpeng se donne enfin les moyens de ses ambitions.