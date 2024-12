Volkswagen vient d’annoncer son plan pour réduire drastiquement les coûts et continuer d’exister en temps que constructeur automobile. Le groupe allemand va sabrer dans les effectifs, puisque plus de 35 000 emplois seront supprimés en Allemagne d’ici 2030. Ce qui représente environ 1/3 des salariés.

Usine de verre Volkswagen de Dresde // Source : Volkswagen

On sait que Volkswagen traverse une crise majeure de son existence. On sait aussi que Volkswagen risque de disparaître (et donc de faire faillite) si rien n’est fait. C’est pour cette raison que le groupe allemand cherche depuis de nombreux mois à faire des économies.

De nombreuses décisions avaient déjà été annoncées, mais le communiqué de presse publié par Volkswagen donne enfin les détails précis. Après trois mois de négociation avec les syndicats et deux grèves majeures, voici les concessions qui ont été actées par les deux parties.

Pour le moment, aucune fermeture d’usine n’a été annoncée (sauf celle d’Audi en Belgique), mais le groupe allemand annonce la suppression, d’ici à 2030, de 35 000 postes en Allemagne. Ce qui représente 29 % des effectifs totaux. Ces départs ne prendront pas la forme de licenciements, mais de départs à la retraite non remplacés et de départs volontaires.

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Selon les syndicats, Volkswagen voulait supprimer initialement 55 000 emplois comme le précise Boursorama. Pour parvenir à baisser ce chiffre à 35 000, les syndicats ont été obligé d’accepter une baisse drastique de production en Allemagne, puisque Volkswagen produira 734 000 voitures de moins par an sur place avec ce nouveau plan.

La Golf ne sera plus produite en Allemagne

Certaines voitures seront produites à l’étranger (comme par exemple l’iconique Golf qui ira au Mexique en 2027) ou d’autres seront simplement produites en plus faible quantité. La ligne historique et célèbre de la fabrique de verre à Dresde ne produira plus de véhicules à partir de 2025.

Précisons tout de même que la future Golf électrique, attendue d’ici la fin de la décennie, sur la plateforme SSP, sera produite à Wolfsburg, en Allemagne.

Pas de fermeture d’usines ?

Bonne nouvelle : les licenciements économiques ont été écartées de la table des négociations, et l’entreprise promet qu’il n’y aura pas de fermetures d’usines alors que le groupe en compte dix en Allemagne.

Mais attention tout de même, car selon Handelsblatt, l’usine Osnabrück, qui ne produira plus de voitures à partir de mi-2027, pourrait être revendu à terme. Ce qui revient alors à une fermeture d’usine.

Les salaires seront également gelés sur 2025 et 2026 alors que le paiement de certaines primes sera étalés sur plusieurs années.

4 milliards d’économies par an

Cet immense accord devrait aboutir sur des résultats financiers largement différents, pour tenter de mieux se battre avec la concurrence mondiale, qu’elle soit européenne, américaine mais aussi chinoise.

Le groupe annonce ainsi 4 milliards d’euros d’économies par an sur le moyen terme, dont 1,5 milliard du fait de la baisse du coût du travail, notamment liés aux départs et aux salaires.