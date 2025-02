Cette tablette 2-en-1 qui se transforme en liseuse perd 200 € de son prix

Tablette ou liseuse ? Pourquoi choisir quand TCL propose les deux avec son modèle NXTPAPER 14. Un appareil polyvalent qui se négocie aujourd’hui à un meilleur prix grâce à cette offre Boulanger : 399 euros contre 599 euros de base.

TCL NXTPAPER 14 // Source : boulanger.com

En concevant la NXTPAPER 14, TCL offre le confort d’une liseuse et la polyvalence d’une tablette. Son écran offre un affichage mat de qualité et peut simuler le rendu visuel monochrome d’une liseuse d’e-books, mais aussi en couleurs. Cet appareil ne manque pas d’atout et aujourd’hui, elle devient plus intéressante après 200 euros de réduction.

La TCL NXTPAPER 14, c’est quoi ?

Un grand écran de 14,3 pouces en définition 2,4K

Capable de se transformer en liseuse

Une grosse batterie associée à la charge rapide

Habituellement vendu à 599,01 euros, la tablette TCL NXTPAPER 14 est aujourd’hui remisée à 399,99 euros sur le site Boulanger.

Une tablette atypique réussie

Au premier abord, la TCL NXTPAPER 14 semble être une tablette comme les autres. Avec son format rectangulaire et ses tranches plates, la prise en main est bonne, mais les 760 g ne font pas d’elle la plus légère du marché. La différence se joue au niveau de l’écran. Grâce à un bouton NXTPAPER situé sur la tranche de l’appareil, l’écran bascule l’affichage en noir et blanc avec un rendu digne des liseuses. Un mode couleur imitant le papier est aussi disponible, parfait pour lire des romans graphiques, des bandes dessinées ou manga.

Dans le détail, l’écran déploie une grande dalle LCD de 14,3 pouces avec une définition 2 400 x 1 600 pixels qui a beau ne pas utiliser la technologie Amoled, offre une bonne expérience visuelle. La qualité d’image est au rendez-vous et sera idéale pour regarder des contenus vidéos. En revanche, il est dommage que le constructeur se limite à un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Des performances suffisantes

Pour fonctionner, l’ardoise de TCL s’appuie sur un processeur MediaTek Helio G99, couplé avec 16 Go de mémoire vive. Il ne s’agit pas de la puce la plus véloce qui existe, mais elle assure une expérience utilisateur fluide sous Android et devrait tout de même être capable de faire tourner certains jeux gourmands, sans la qualité graphique élevée.

Enfin, côté autonomie, la marque propose une grande batterie de 10 000 mAh. La machine se montre suffisamment endurante pour être utilisée un peu tous les soirs (navigation, réseaux sociaux, jeu vidéo et streaming vidéo) avant de devoir la recharger en fin de semaine. Et pour parfaire le tout, elle est compatible avec la charge 33 W. Même si ce n’est pas la plus puissante, il assez rare d’en bénéficier sur ce type d’appareil, c’est donc un bon moyen de faire le plein plus rapidement.

Si vous n’êtes pas convaincu par la solution de TCL, il existe d’autres références sur la même tranche tarifaire sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.