Wi-Fi 6 et mesh : comment profiter du très haut débit dans toute la maison

Les connexions très haut débit en fibre optique se démocratisent, mais les connexions Wi-Fi des box sont rarement à la hauteur et brident souvent les débits. Face à ce paradoxe, il existe heureusement des systèmes Wi-Fi 6 et Wi-Fi mesh performants.

Alors que la fibre est de plus en plus largement disponible en France, le Wi-Fi de la plupart des box des opérateurs est toujours aussi médiocre. Certains paient cher des abonnements donnant droit à 1 Gb/s ou plus, mais ils n’en voient pas la couleur : les débits en Wi-Fi sont insuffisants et des pans entiers de leurs logements ne sont tout simplement pas couverts.

Heureusement, les dernières technologies Wi-Fi répondent parfaitement aux exigences des foyers les plus connectés. Notamment le Wi-Fi 6, nouvelle norme Wi-Fi qui apporte bien plus qu’une hausse de débits, ainsi que la technologie dite mesh, la meilleure solution aux problèmes de couverture. Le système Deco X60 de TP-Link combine ces deux innovations pour offrir une connexion Wi-Fi rapide et ininterrompue dans toutes les pièces du logement, y compris lorsque plusieurs appareils sont utilisés simultanément.

Wi-Fi mesh : une couverture maximale et sans coupure

Détaillons pour commencer la technologie dite Wi-Fi mesh, qui n’est pas propre au Wi-Fi 6. Le terme désigne en premier lieu la possibilité de relier plusieurs points d’accès entre eux, avec ou sans fil, afin qu’ils forment un seul réseau Wi-Fi uniforme, un maillage. Par extension, la plupart des systèmes Wi-Fi mesh emploient des normes (IEEE 802.11k et 802.11 v) qui permettent aux appareils de se connecter automatiquement au point d’accès le plus proche.

Les systèmes les plus perfectionnés, comme le TP-Link Deco X60, emploient en plus la norme 802.11r, aussi appelée smart roaming, qui permet aux appareils de changer de point d’accès sans coupure. Concrètement, ceci permet par exemple de se déplacer chez soi pendant un appel par internet, ou même de regarder une série Netflix en 4K sur sa tablette sans interruption lorsque vous changez de pièce.

C’est ce qui distingue les réseaux maillés des simples répéteurs. Avec les répéteurs, les appareils connectés sont susceptibles de rester connectés à un point d’accès éloigné. Mais avec pour contrepartie d’entraîner de (brèves) coupures lors du changement de point d’accès.

Wi-Fi 6 : plus de performance et moins de saturation

Le Wi-Fi 6 apporte quant à lui un lot d’innovations qui améliorent les débits, réduisent la saturation et augmentent la portée.

Des améliorations des techniques de codage et de modulation des signaux Wi-Fi permettent d’améliorer significativement les débits et les temps de réponse. Avec un canal d’une largeur de 80 MHz sur la bande des 5 GHz, le débit maximal par appareil avec le Deco X60 passe ainsi de 867 Mb/s en Wi-Fi 5 à 1201 Mb/s en Wi-Fi 6. Soit un bond de près de 40 % !

L’adoption de l’OFDMA, empruntée à la 4G, réduit quant à elle la saturation des ondes. L’OFDMA est une technique de multiplexage qui permet à plusieurs appareils utilisant un même canal de communiquer parallèlement. Avec les précédentes générations de Wi-Fi, ils communiquaient jusqu’alors tour à tour. Si bien que les performances s’effondraient lorsque plusieurs appareils communiquaient simultanément.

En outre, le Wi-Fi 6 exploite désormais la technologie MU-MIMO (multi-user multiple-input multiple-output) aussi en liaison montante, et plus seulement en liaison descendante. Cette technologie permet de répartir les multiples antennes d’un point d’accès entre plusieurs appareils.

Enfin, le Wi-Fi 6 augmente la portée du signal. Il améliore pour cela le beamforming, une technique qui consiste à orienter et à concentrer les ondes vers chaque appareil, au lieu d’émettre dans toutes les directions. Le système Deco X60 utilise en plus une technologie facultative appelée BSS Color, qui « colore » les signaux afin que les appareils distinguent les signaux de leur propre réseau Wi-Fi de ceux des autres réseaux environnants, ce qui améliore la fiabilité des connexions Wi-Fi.

Surtout, le Wi-Fi 6 opère désormais aussi sur la bande des 2,4 GHz, qui offre la meilleure portée, contrairement au Wi-Fi 5. Le débit maximal passe donc à 574 Mb/s sur cette bande dans le cas du Deco X60, contre 300 Mb/s en Wi-Fi 4.

Des technologies de pointe à la portée de tous

Concrètement, le Deco X60 répond parfaitement aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Les parents et les enfants peuvent faire simultanément des visioconférences, streamer de la 4K ou même de la 8K et jouer en ligne des quatre coins de la maison, sans perturbations. D’autant que la nouvelle génération de console, plus précisément la PlayStation 5, est compatible avec la norme Wi-Fi 6 et les solutions proposées par TP-Link. Cela signifie que les joueurs peuvent profiter du téléchargement ultra-rapide de leurs jeux, et ainsi jouir de la meilleure expérience vidéoludique. Le système est d’autant plus à l’épreuve du temps qu’il prend en charge le WPA3, la nouvelle norme de chiffrement, afin de sécuriser son réseau sur le long terme.

On pourrait craindre que des produits si perfectionnés soient réservés à des utilisateurs expérimentés, mais TP-Link fait totalement abstraction de toute la technique. La procédure d’installation est en effet enfantine grâce à l’application mobile Deco qui guide l’utilisateur pas à pas. Il suffit de suivre les instructions sur son smartphone et de choisir un nom et un mot de passe pour son nouveau réseau Wi-Fi. L’installation est opérationnelle en quelques minutes.

L’application permet ensuite de gérer son réseau, et notamment d’activer les fonctions HomeCare. Le système Deco X60 intègre gratuitement un antivirus, qui bloque les sites web malveillants, une fonction de contrôle parental, qui permet de bloquer certaines catégories de services en ligne et de limiter le temps de connexion, ainsi qu’une fonction QdS (Qualité de Service), qui permet de prioriser certains appareils ou une activité comme la visio.

Quel système Wi-Fi 6 mesh de TP-Link choisir

TP-Link propose deux systèmes combinant Wi-Fi 6 et mesh :

Le système bi-bande Deco X60 cumule une bande passante Wi-Fi confortable de 3 Gb/s et convient à tous ceux qui utilisent toutes sortes de services en ligne avec une connexion fibre jusqu’à 1 Gb/s.

Le système tri-bande Deco X90, dont la sortie est prévue un peu plus tard cette année, permet quant à lui aux utilisateurs les plus exigeants de tirer profit de leur fibre à plus de 1 Gb/s ou d’un NAS Multi-Gig. Il double la bande passante sur la bande des 5 GHz, ajoute une seconde bande 5 GHz dédiée à la liaison entre les points d’accès et dispose d’un port Ethernet à 2,5 Gb/s. Le Deco X90 sera disponible en France dans le courant du mois d’avril 2021.

Ces deux systèmes sont proposés en pack de 2, couvrant jusqu’à 450 m², ou en pack de 3, couvrant jusqu’à 650 m². Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’habiter une grande maison à plusieurs étages pour tirer profit d’un système maillé : des points d’accès supplémentaires peuvent parfois améliorer la couverture d’appartements plus petits, en longueur ou disposés autour d’une cage d’ascenseur ou d’autres obstacles aux ondes Wi-Fi.

Le système Deco X60 (pack de 3) est disponible à environ 469 euros.