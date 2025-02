Xiaomi Mesh System AX3000 NE : du Wi-Fi 6 performant pour toute la maison et avec une belle réduction

Pour améliorer la performance de son Wi-Fi dans toute la maison, les routeurs sont les meilleures options. Le Mesh Ultra AX3000 NE de Xiaomi est l’un des meilleurs candidats, surtout quand son prix de 119 euros descend à 79 euros pour deux unités sur le site de Xiaomi.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les routeurs sont souvent les meilleures options pour améliorer la puissance de son réseau à la maison. Ces dispositifs sont de véritable atout pour propager le Wi-Fi dans toutes les pièces de votre habitation avec un débit comme si vous étiez proche de la source. Outre les solutions proposées par les opérateurs, la firme chinoise Xiaomi propose les Mesh System AX3000 NE un routeur abordable et notamment très performant, nous avions testé l’ancienne génération et les avions notés 8/10. Il est d’autant plus intéressant en ce moment avec une réduction de 40 euros pour un pack de deux chez Xiaomi.

Il y a quoi sous le capot du Mesh System AX3000 NE ?

Jusqu’à plus de 250 appareils connectés

Une couverture jusqu’à 600 m²

Un débit maximal d’environ 3 Gb/s

Au lieu de 119 euros, les Xiaomi Mesh System AX3000 NE en pack de deux sont aujourd’hui disponibles en promotion à 79 euros sur le site de Xiaomi et 39 euros pour une seule unité.

Du Wi-Fi 6 partout et en abondance

Les Xiaomi Mesh System AX3000 NE sont conçus pour propager le réseau dans un logement ou le Wi-Fi peut se trouver faible, voire absent dans certaines pièces. Avec l’aide de sa technologie Mesh, plusieurs routeurs se combinent pour créer un réseau unique et homogène, donnant la possibilité aux appareils de se connecter automatiquement sur le signal le plus puissant sans perte de débit. Les AX3000 NE optimisent chaque connexion pour offrir une expérience sans interruption ni perte de puissance.

C’est aussi un élément idéal pour les foyers connectés, leurs capacités de supporter plus de 250 périphériques connectés en même temps, il sera parfait pour les familles et maisons connectées par des systèmes domotiques. Les routeurs de Xiaomi sont dotés du Dual Band Intelligent, ce qui rend les machines capables de basculer automatiquement entre 2,4 GhZ et 5 Ghz en fonction des spécificités des appareils qui se connecteront aux routeurs.

Avec le Wi-Fi 6 et un débit pouvant atteindre 3 000 Mbps, ces Mesh System garantissent une navigation rapide, un streaming optimal.

Une installation simple comme bonjour !

Pour les premiers paramétrages, tout se fait directement via l’application Xiaomi Home, qui simplifie grandement l’installation. Une fois l’application lancée, quelques instructions claires et guidées s’affichent à l’écran pour vous accompagner pas à pas. En l’espace de quelques minutes seulement, votre maison bénéficiera d’une couverture réseau optimisée, avec une connexion fluide et homogène dans toutes les pièces.

Un autre atout majeur du Xiaomi Mesh System AX3000 NE est la présence du NFC, qui facilite encore davantage l’ajout de nouveaux appareils. Plus besoin de rentrer manuellement des mots de passe : il suffit de toucher brièvement le routeur avec l’appareil à connecter, et la synchronisation s’effectue instantanément. Un vrai gain de temps pour les utilisateurs qui souhaitent une expérience sans prise de tête.

Ce n’est pas l’argument principal de ses routeurs, mais cela peut faire pencher la balance : le design. Fini les boitiers industriels, les Xiaomi Mesh System AX3000 NE sont d’élégant boitier disponible en blanc ou noir, un design discret et moderne qui permettra de les placer dans n’importe quel foyer.

