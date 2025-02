Déjà une belle réduction pour la dernière enceinte Bluetooth Ultimate Ears Everboom, avec un son à 360° et 20h d’autonomie

Disponible depuis juin 2024, l’Ultimate Ears Everboom est une enceinte nomade résistante, certifiée IP67 capable de vous accompagner partout. Un appareil intéressant, surtout quand il est soldé à 207,95 euros chez Amazon.

L’Ultimate Ears Everboom est venue succéder à l’UE Epicboom, une bonne enceinte qui était peut-être un peu imposante. Avec l’Everboom, la marque revient sur quelque chose d’un peu plus compact, pour être plus transportable et davantage tout-terrain. Sans pour autant négliger la qualité du son, même si celle-ci n’est pas équipée d’un tweeter. Mais si vous cherchez une enceinte nomade pour festoyer en pleine nature, nul doute qu’elle pourrait remplir cet office, surtout qu’elle est disponible pour la fin des Soldes avec une réduction de 62,04 euros chez Amazon.

Les points forts de l’Ultimate Ears Everboom

Elle est solide, elle flotte et elle est certifiée IP67

La connexion multipoint pour relier plusieurs appareils

La fonction Party Up pour relier plusieurs enceintes UE ensemble (pas que des Everboom)

L’enceinte UE Everboom est un produit qui jusque-là était vendu 269,99 euros. Grâce aux Soldes chez Amazon, vous la retrouvez, en bleu turquoise, à 207,95 euros.

Une enceinte Bluetooth qui aime l’aventure

L’Ultimate Ears Everboom est une enceinte qui a été conçue pour voyager avec vous. Le constructeur a fait en sorte de la rendre résistante à tout, et ça commence avec une certification IP67, ce qui permet de l’utiliser dans la nature et même en milieu aquatique. Elle est même capable de flotter pendant 4h tout en continuant de fonctionner. Malheureusement, les transducteurs se trouvant sur les flancs, le son ne sera pas exploitable et vous devrez d’abord la sortie de l’eau.

D’ailleurs, la marque annonce un son à 360°, ce qui n’est pas tout à fait vrai. En réalité, seuls deux des quatre faces diffusent du son, ce qui fait qu’elle n’est pas trop directive. Malgré ça, le son reste correct et vous passerez un bon moment en écoutant vos playlists. UE est l’une des seules marques qui utilise un système audio à une seule voie, là où la concurrence en propose deux + un tweeter pour les sons aigus. Mais l’Everboom a du coffre, et l’égaliseur sur l’app mobile permet de régler le son comme vous le sentez.

Cumulez plusieurs enceintes Ultimate Ears pour faire la fête

Une seule enceinte Everboom ne vous suffit pas ? Dans l’app mobile, vous pouvez utiliser le mode Party Up pour chaîner plusieurs enceintes. Ultimate Ears a fait en sorte de rendre compatibles plusieurs références : Everboom, Epicboom, Superboom, Megaboom et Boom. Parmi les autres innovations, il y a la fonction « Ta playlist d’un clic ». Avec ça, vous associez entre une et quatre playlists à l’enceinte et pouvez la jouer avec un appui long sur le bouton lecture. Si vous en associez plusieurs, un autre appui long fait passer à la playlist suivante. Par contre, ça fonctionne uniquement avec Spotify, Apple Music et Amazon Music.

Pour la connexion, UE utilise du Bluetooth 5.1 et promet une couverte radio de 55 mètres. Ça sonne diablement intéressant, là où la portée du Bluetooth est souvent limitée à 10 mètres. Mais pour profiter de cette portée, il faut un émetteur Bluetooth USB de classe 1 et ça ne court pas les rues. Enfin, l’enceinte est compatible multipoint, donc vous pouvez connecter deux sources simultanément dessus. Elle peut même servir pour mieux sonoriser vos visionnages de vidéos. En revanche, pour du gaming, vous noterez qu’il y a une latence, petite mais perceptible. L’autonomie est au rendez-vous avec 20h environ, un chiffre confirmé dans notre test.

Nous vous invitons d’ailleurs à consulter le test complet de l’Ultimate Ears Everboom pour en apprendre plus sur ses fonctions.

Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat des meilleures enceintes Bluetooth étanches du moment.

