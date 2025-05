Mettez à jour votre iPhone, voici les nouvelles fonctions d’iOS 18.5

Apple déploie iOS 18.5, une mise à jour qui, sans révolutionner l’expérience utilisateur, se concentre sur des améliorations ciblées et la correction de nombreuses failles de sécurité.

Alors que les regards sont déjà tournés vers les annonces majeures attendues lors de la prochaine WWDC, Apple propose avec iOS 18.5 (et son pendant iPadOS 18.5) une mise à jour axée sur la consolidation. Si les nouveautés fonctionnelles se font discrètes, l’importance de cette version réside principalement dans son lot conséquent de correctifs de sécurité.

Les apports fonctionnels d’iOS 18.5

Parmi les quelques nouveautés introduites par iOS 18.5, on note :

un nouveau fond d’écran « Pride Harmony » : Apple continue de célébrer le Mois des Fiertés avec l’introduction d’un nouveau fond d’écran animé, baptisé « Pride Harmony ».

: Apple continue de célébrer le Mois des Fiertés avec l’introduction d’un nouveau fond d’écran animé, baptisé « Pride Harmony ». une amélioration du contrôle parental (Temps d’écran) : une notification sera désormais envoyée automatiquement aux parents lorsque « le code de l’application Temps d’écran est utilisé sur l’appareil d’un enfant ». Cette mesure vise à renforcer le suivi parental.

: une notification sera désormais envoyée automatiquement aux parents lorsque « le code de l’application Temps d’écran est utilisé sur l’appareil d’un enfant ». Cette mesure vise à renforcer le suivi parental. un achat facilité dans l’app Apple TV : il est maintenant possible d’utiliser l’iPhone pour valider un achat depuis l’app Apple TV sur un appareil de marque tierce, simplifiant ainsi le processus d’acquisition de contenu.

: il est maintenant possible d’utiliser l’iPhone pour valider un achat depuis l’app Apple TV sur un appareil de marque tierce, simplifiant ainsi le processus d’acquisition de contenu. la compatibilité satellite pour les iPhone 13 et ultérieurs : les modèles d’iPhone à partir du 13 pourront désormais prendre en charge des fonctionnalités satellite proposées par les opérateurs mobiles.

: les modèles d’iPhone à partir du 13 pourront désormais prendre en charge des fonctionnalités satellite proposées par les opérateurs mobiles. des changements mineurs dans Mail : l’application Mail bénéficie d’une nouvelle catégorie « Tous les mails ». Il est également possible de désactiver plus facilement l’affichage des images de profil de vos contacts.

: l’application Mail bénéficie d’une nouvelle catégorie « Tous les mails ». Il est également possible de désactiver plus facilement l’affichage des images de profil de vos contacts. une simplification de l’App Store : la section « Mon compte » de l’App Store a été revue pour une meilleure lisibilité des informations importantes.

: la section « Mon compte » de l’App Store a été revue pour une meilleure lisibilité des informations importantes. conversion d’une SIM en eSIM chez Free : il est enfin possible de convertir une carte SIM Free en eSIM sur iPhone. Attention, cette manipulation est payante.

Un patch de sécurité conséquent

L’aspect le plus significatif d’iOS 18.5 réside sans conteste dans les correctifs de sécurité. Apple a comblé plus de 30 vulnérabilités avec cette mise à jour qui s’applique également à iPadOS. Les failles corrigées sont variées et touchent différents aspects du système, notamment :

la corruption de mémoire ou crash d’application provoqué par un fichier JPEG malveillant.

l’interception du flux réseau sur un iPhone 16e (cette faille concerne le modem C1 et sa couche logicielle dédiée, et non iOS directement).

l’accès non autorisé aux données privées depuis Core Bluetooth.

l’accès à des données de l’utilisateur via un mauvais parsing de fichiers dans CoreGraphics.

la corruption du bon fonctionnement de la fonction Mute dans FaceTime, pouvant laisser le microphone ouvert.

la corruption de la mémoire au niveau du noyau système suite à une intrusion bas niveau d’un hacker.

Apple conseille vivement à tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad compatibles d’installer cette mise à jour afin de bénéficier de ces importantes corrections de sécurité. Tous les correctifs de sécurités apportés sont détaillés ici.

Pour mettre à jour votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.