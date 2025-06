Voici macOS Tahoe 26 : toutes les nouveautés du système Mac d’Apple

Voici macOS Tahoe 26 dans ses moindres détails : Apple repense complètement le Mac avec un design, des fonctions de continuité inédites et une productivité décuplée. Guide complet des innovations.

Lors de la WWDC, Apple vient de dévoiler macOS Tahoe 26, elle est annoncée comme la plus grande mise à jour du système Mac depuis des années.

Cette version transforme l’expérience utilisateur avec un design revu, des fonctions de continuité et l’intégration un peu plus poussée d’Apple Intelligence sur Mac.

Disponible cet automne en téléchargement gratuit, macOS Tahoe 26 mise sur la productivité et l’interconnexion entre appareils Apple.

Liquid Glass transforme l’interface Mac

Un nouveau langage visuel translucide macOS Tahoe 26 adopte le même design révolutionnaire que ses cousins iOS et iPadOS avec « Liquid Glass ». Ce matériau translucide reflète et réfracte l’environnement, créant une interface plus moderne et expressive tout en gardant l’essence du Mac.

Le Dock, les barres latérales et les barres d’outils sont affinés pour mettre davantage en valeur le contenu. La barre de menus devient entièrement transparente, donnant l’impression d’un écran plus grand.

Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser bien plus d’éléments. Les icônes d’applications s’animent avec des apparences claires ou sombres, de nouvelles teintes colorées et un look épuré inédit. Les dossiers acceptent désormais des couleurs personnalisées et des symboles ou emoji pour une identification unique.

Le Centre de contrôle devient modulable avec la possibilité de choisir quels éléments afficher et comment les organiser. Combiné aux fonds d’écran et couleurs de thème personnalisés, macOS Tahoe 26 permet enfin de faire du Mac une véritable extension du style de chacun.

L’app Téléphone débarque sur Mac

La grande nouveauté de macOS Tahoe 26, c’est l’arrivée de l’app Téléphone sur Mac. Grâce à la Continuité, les utilisateurs peuvent désormais passer et recevoir des appels directement depuis leur ordinateur, avec transfert automatique depuis l’iPhone à proximité.

L’interface reprend les fonctions familières d’iPhone : Récents, Favoris et Messages vocaux, mais aussi les dernières innovations comme Call Screening et Hold Assist. Cette intégration permet de rester concentré sur son travail Mac sans jongler entre appareils.

Les Live Activities de l’iPhone apparaissent maintenant dans la barre de menus du Mac. Suivi de vol, course Uber, score sportif en direct : toutes ces informations temps réel restent visibles sur l’ordinateur. Un clic ouvre iPhone Mirroring pour plus de détails et d’actions directes. Par contre, on ne sait toujours pas si cette fonction « Miroir » arrivera un jour en Europe…

Spotlight devient surpuissant

Spotlight bénéficie de sa refonte la plus importante depuis sa création. Tous les résultats (fichiers, dossiers, événements, apps, messages) s’affichent désormais ensemble, classés intelligemment selon la pertinence pour l’utilisateur.

Les nouvelles options de filtrage permettent de cibler précisément ses recherches : PDFs, messages Mail ou type de fichier spécifique. Spotlight peut même fouiller dans les services cloud tiers pour des résultats exhaustifs.

La vraie révolution, c’est la possibilité d’exécuter des centaines d’actions directement depuis Spotlight. Envoyer un email, créer une note, lancer un podcast : tout se fait sans quitter la barre de recherche. Les développeurs peuvent intégrer leurs propres actions via l’API App Intents.

Spotlight apprend des habitudes utilisateur et propose des actions personnalisées, comme envoyer un message à un collègue régulièrement contacté. Les « quick keys » (raccourcis clavier courts) permettent d’accéder instantanément aux actions les plus fréquentes.

Apple Intelligence s’épanouit sur Mac

Apple Intelligence déploie Live Translation sur Mac pour communiquer sans barrière linguistique. Dans Messages, les textes se traduisent automatiquement pendant la frappe et à la réception. Sur FaceTime, des sous-titres traduits en temps réel permettent de suivre la conversation tout en entendant la voix originale.

Les raccourcis gagnent une dimension inédite avec les « actions intelligentes ». Résumer un texte avec Writing Tools, créer des images avec Image Playground : Apple Intelligence alimente directement les automatisations.

Plus fort encore, les utilisateurs peuvent exploiter directement les modèles Apple Intelligence dans leurs raccourcis. Un étudiant peut créer un raccourci qui compare automatiquement la transcription d’un cours avec ses notes manuscrites pour identifier les points manqués.

Genmoji et Image Playground évoluent, macOS Tahoe 26 enrichit la création de Genmoji avec plus d’options de personnalisation : attributs physiques, accessoires, expressions. Image Playground intègre de nouveaux styles via ChatGPT comme la peinture à l’huile ou l’art vectoriel. La fonction « Any Style » permet de décrire précisément l’image souhaitée.

Gaming sur Mac : une nouvelle ère

macOS Tahoe 26 introduit Apple Games, une app dédiée qui centralise tous les jeux et facilite la découverte de nouveaux titres. Le Game Overlay permet d’ajuster les paramètres système, chatter avec des amis ou les inviter à jouer sans quitter son jeu.

Le Mode économie d’énergie étend les sessions gaming sur batterie, tandis que Metal 4 apporte des technologies graphiques avancées comme MetalFX Frame Interpolation et MetalFX Denoising pour des visuels plus fluides.

Gros titres en approche Les développeurs continuent d’investir le Mac gaming avec des titres majeurs : Crimson Desert, InZOI, Cyberpunk 2077, ou encore HITMAN World of Assassination. Ces jeux exploitent MetalFX Upscaling et le ray tracing des puces M3 et M4 pour des expériences visuelles saisissantes.

Apps essentielles repensées

Safari conserverait son titre de navigateur le plus rapide au monde avec 50 % de vitesse en plus par rapport à Chrome sur les sites fréquents. Le design évolue éhgalement avec des onglets arrondis flottants et une barre latérale réorganisée. La protection anti-pistage avancée s’active par défaut sur toute la navigation.

L’app Journal fait ses débuts sur Mac, facilitant la capture de moments quotidiens et d’événements spéciaux. L’interface Mac permet de saisir de longs textes réfléchis et de visualiser les entrées sur une carte. La synchronisation avec tous les appareils Apple assure une continuité parfaite.

Photos adopte le nouveau design avec des éléments Liquid Glass, une personnalisation renforcée et une barre latérale cohérente avec iPadOS. Les Collections épinglées arrivent sur Mac pour un accès rapide aux albums les plus utilisés.

Accessibilité et sécurité renforcées

macOS Tahoe 26 introduit Magnifier qui permet aux utilisateurs malvoyants de zoomer sur leur environnement via Continuity Camera ou caméras USB. Accessibility Reader propose un mode de lecture système adapté aux besoins spécifiques.

L’expérience Braille Access se refait entièrement avec une interface conviviale pour les afficheurs braille connectés. Vehicle Motion Cues aide à réduire le mal des transports en véhicule.

L’app Mots de passe permet de suivre facilement les modifications de comptes, incluant l’historique des versions précédentes avec dates de changement pour un suivi précis de la sécurité.

macOS Tahoe 26 sera disponible cet automne en mise à jour gratuite. La version développeur est accessible dès maintenant, avec une bêta publique prévue le mois prochain.