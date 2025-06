Apple Intelligence à la WWDC 2025 : toutes les vraies nouveautés, encore loin du compte face à la concurrence

Après une première année décevante, Apple Intelligence revient en force à la WWDC 2025 avec Live Translation et l’ouverture aux développeurs. De quoi faire oublier les ratés et les fuites internes embarrassantes ?

Avec iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26, Apple a dévoilé une flopée de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence à la WWDC 2025, ce qui ressemble peut-être au vrai démarrage d’un projet qui accumule les retards depuis un an.

Live Translation, intelligence visuelle étendue, accès développeur au modèle IA : la firme tente de rattraper des promesses non tenues et un Siri toujours aussi décevant.

Un an après l’annonce en grande pompe d’Apple Intelligence, le bilan restait mitigé. Apple découvre enfin ses cartes pour 2025. De quoi faire oublier les ratés de la première année ?

Le contexte qui fâche : une année de déceptions

Rappelons les faits. Juin 2024, WWDC : Apple présente Apple Intelligence comme sa révolution IA, promettant un Siri transformé, une productivité décuplée et des fonctionnalités bluffantes. La réalité fut plus prosaïque.

Un an plus tard, Siri reste largement le même assistant frustrant qu’avant. Les fonctionnalités « révolutionnaires » se sont fait attendre, souvent reportées ou diluées. Pire, des fuites internes ont révélé les doutes des équipes Apple sur la stratégie IA, certains ingénieurs qualifiant le projet de « retard technologique majeur » par rapport à OpenAI et Google.

Ces indiscrétions, rapportées par The Information et Bloomberg, ont mis en lumière les tensions internes. Les équipes Siri, rattrapées par ChatGPT, peinent à livrer les améliorations promises. L’intégration IA s’avère plus complexe que prévu, retardant des fonctionnalités pourtant annoncées pour 2024.

Face à cette situation embarrassante, Apple devait frapper fort à la WWDC 2025. Mission accomplie ?

Live Translation : enfin du concret

La principale nouveauté, Live Translation, fonctionne nativement dans Messages, FaceTime et l’app Téléphone. Plus besoin de jongler entre applications : vos conversations se traduisent en temps réel, directement dans l’interface.

Sur FaceTime, vous suivez des sous-titres traduits tout en entendant la voix originale. Dans Messages, vos textes se traduisent pendant la frappe et s’affichent dans la langue du destinataire. Au téléphone, la traduction vocale fonctionne dans les deux sens pendant toute la conversation.

Cette intégration profonde marque un progrès notable par rapport aux solutions patchwork actuelles. Apple exploite enfin sa maîtrise de l’écosystème pour créer une expérience fluide, impossible à reproduire sur Android fragmenté.

Apple insiste sur l’aspect confidentiel : tous les traitements se font sur l’appareil, sans transmission vers les serveurs. Une différence notable avec Google Translate qui nécessite une connexion internet pour fonctionner correctement.

Cette approche « on-device » était attendue mais reste techniquement impressionnante. Faire tourner des modèles de traduction performants sur un iPhone relève de l’exploit d’optimisation.

Intelligence visuelle : au-delà de la caméra

L’intelligence visuelle s’étend désormais à tout l’écran iPhone. Plus besoin de pointer la caméra : Apple Intelligence analyse ce que vous regardez dans vos apps et propose des actions contextuelles.

Vous consultez une affiche de concert ? Le système propose d’ajouter l’événement au calendrier avec date, heure et lieu pré-remplis. Vous admirez une lampe sur Instagram ? L’IA suggère de la rechercher sur Google Shopping ou Etsy directement.

Cette extension logique de l’intelligence visuelle existante exploite mieux les capacités d’Apple Intelligence. Plutôt que de se limiter à la caméra, Apple analyse l’ensemble de votre usage numérique.

Pour des analyses plus poussées, vous pouvez solliciter ChatGPT directement depuis l’interface. Cette intégration reste optionnelle et transparente : vous gardez le contrôle de ce qui est partagé avec OpenAI.

Un aveu implicite des limites d’Apple Intelligence, mais une approche pragmatique qui enrichit les possibilités sans forcer l’adoption.

Workout Buddy : l’IA débarque au fitness

Apple Watch gagne Workout Buddy, un système de motivation vocal alimenté par Apple Intelligence. L’IA analyse vos données d’entraînement, historique fitness et performances temps réel pour générer des encouragements personnalisés.

« Kilomètre quatre, vous avez accéléré le rythme avec 8 minutes 28 secondes » ou « Votre total course annuel vient de dépasser 200 kilomètres ! » : l’IA contextualise vos efforts selon votre profil.

La voix générée exploite les données des coachs Fitness+ pour reproduire l’énergie et le ton appropriés. Une application intelligente de la synthèse vocale qui dépasse le simple texte robotique.

Développeurs : accès direct au modèle IA

Apple ouvre enfin l’accès à son modèle de base via le nouveau Framework Foundation Models. Les développeurs peuvent exploiter Apple Intelligence directement dans leurs apps, avec seulement trois lignes de code Swift.

Cette ouverture permet des usages innovants : app éducative générant des quiz personnalisés, app outdoor ajoutant la recherche en langage naturel hors-ligne, services d’analyse de documents privés.

L’inférence IA reste gratuite et locale, ce qui évite les coûts d’API cloud qui handicapent souvent les développeurs. Une différence importante avec les approches concurrentes basées sur des services payants.

Cette démocratisation pourrait transformer l’App Store. Jusqu’ici, seuls les géants tech pouvaient intégrer l’IA performante. Apple nivelle le terrain de jeu, ce qui permettra sans doute aux petits développeurs d’innover sans investissement massif.

Autres améliorations notables

Genmoji permet désormais de mixer emojis existants avec descriptions textuelles pour créer des variations inédites. Image Playground s’enrichit de nouveaux styles via ChatGPT et d’une fonction « Any Style » pour des créations sur-mesure.

L’app Raccourcis exploite directement les modèles Apple Intelligence pour automatiser des tâches complexes. Un étudiant peut créer un raccourci comparant automatiquement ses notes manuscrites à la transcription d’un cours pour identifier les points manqués.

Apple Intelligence s’ancre plus profondément dans iOS : détection automatique d’actions dans les emails pour les Rappels, synthèse des suivis de commandes dans Wallet, suggestion intelligente de sondages dans Messages.

Le défi Siri reste entier

Malgré ces annonces, le grand absent reste Siri. Aucune amélioration n’a été présentée, alors que les fonctionnalités promises l’an dernier (compréhension contextuelle, actions complexes) brillent par leur absence.

Cette lacune interroge sur la capacité d’Apple à rattraper ChatGPT et Google Gemini. L’intégration ChatGPT peut sembler pragmatique, mais elle souligne aussi les limites persistantes de la stratégie IA d’Apple.

Malgré tout, Apple Intelligence WWDC 2025 marque un progrès notable. Live Translation, intelligence visuelle étendue et ouverture développeur répondent à de vrais besoins utilisateur. L’approche locale conserve l’avantage confidentialité d’Apple.

Mais ces améliorations restent incrémentales. Rien ne révolutionne fondamentalement l’expérience, contrairement aux promesses initiales. Apple rattrape son retard plus qu’elle n’innove vraiment.

Le vrai test viendra de l’adoption par les développeurs et des performances réelles. Si le Framework Foundation Models démocratise l’IA sur iOS, Apple pourrait retrouver un avantage concurrentiel. Sinon, ces nouveautés risquent de rester des gadgets, certes bien intégrés, mais sans impact transformateur.