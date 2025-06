tvOS 26 : Apple TV adopte le design Liquid Glass et gagne une app Games dédiée, mais pas d’Apple Intelligence

Et évidemment, à la WWDC 2025, il a été question de tvOS. Apple a présenté tvOS 26, une mise à jour qui aligne l’Apple TV sur le nouveau design unifié de l’écosystème avec Liquid Glass.

Cette version apporte principalement des améliorations esthétiques et l’arrivée d’Apple Games, l’application gaming centralisée qui fait ses débuts sur toutes les plateformes Apple.

tvOS 26 adopte le même langage visuel que ses cousins iOS, iPadOS et macOS avec le design Liquid Glass. Cette approche translucide utilise la lumière et les ombres pour créer des effets de verre, modernisant l’interface vieillissante d’Apple TV.

Les éléments d’interface, menus flottants et icônes d’applications bénéficient de cette refonte esthétique. L’objectif est de créer une cohérence visuelle entre tous les appareils Apple, harmonisant enfin une expérience parfois fragmentée selon les plateformes.

Cette évolution s’inspire directement de visionOS, l’OS du Vision Pro. Les changements restent subtils comparés à iOS 26, mais participent à l’unification générale souhaitée par Apple.

Apple Games fait ses débuts sur tvOS 26 dans le cadre du déploiement multiplateforme de cette nouvelle application. Elle centralise tous les contenus gaming : jeux App Store classiques, titres Apple Arcade et fonctionnalités Game Center comme les succès et classements.

Cette app remplace progressivement l’actuel Game Center en proposant une découverte personnalisée des jeux, un suivi des événements et mises à jour, ainsi qu’une expérience sociale renforcée. L’objectif est de créer un véritable hub gaming cohérent sur toutes les plateformes Apple.

tvOS 26 introduit la synchronisation des réseaux Wi-Fi captifs, une fonctionnalité particulièrement utile pour Apple TV. Actuellement, se connecter à un réseau nécessitant une page de connexion (hôtels, aéroports) relève du parcours du combattant sur Apple TV faute de navigateur intégré.

Cette nouvelle fonction permet de s’authentifier une seule fois sur un autre appareil Apple (iPhone, iPad, Mac) pour débloquer automatiquement l’accès sur l’Apple TV. Une simplification bienvenue pour les utilisateurs nomades ou en déplacement.

tvOS 26 enrichit la collection d’économiseurs d’écran, l’une des fonctionnalités les plus appréciées d’Apple TV. De nouveaux contenus aériens et panoramiques rejoignent la sélection, poursuivant la tradition de qualité visuelle qui distingue Apple TV de la concurrence.

Ces économiseurs d’écran profitent du design Liquid Glass pour des transitions et effets visuels plus raffinés, transformant l’Apple TV en véritable objet décoratif quand elle n’est pas utilisée.

tvOS 26 intègre Apple Music Sing directement dans l’interface Apple TV, transformant le salon en scène de karaoké.

Cette fonctionnalité, déjà disponible sur iPhone et iPad, permet de chanter en duo ou en solo sur des millions de titres avec paroles synchronisées et pistes vocales ajustables.

tvOS 26 introduit enfin la gestion de profils utilisateurs, une fonctionnalité réclamée depuis des années par la communauté Apple TV. Chaque membre de la famille peut désormais avoir ses propres recommandations, historique de visionnage et paramètres personnalisés.

Cette addition tardive comble un retard considérable face à la concurrence (Netflix, Disney+, Amazon Prime) qui propose cette fonctionnalité depuis des années. Apple TV était paradoxalement l’un des seuls appareils de salon à ne pas distinguer les utilisateurs, malgré son positionnement familial.

Contrairement aux autres plateformes, tvOS 26 ne bénéficie pas d’Apple Intelligence au lancement. Cette absence s’explique probablement par les limitations matérielles des Apple TV actuelles, même les plus récentes.

Les modèles d’IA nécessitent une puissance de calcul importante que les puces des Apple TV existantes peinent à fournir. Apple Intelligence pourrait arriver avec une future génération d’Apple TV plus puissante, attendue plus tard dans l’année.

L’Apple TV sur le plan matériel n’a pas évolué significativement depuis des années malgré la concurrence accrue du secteur streaming… avec Nvidia, Xiaomi et Google. Gemini est bien sur Google TV.

tvOS 26 sera compatible avec tous les modèles Apple TV supportés par tvOS 18, incluant l’Apple TV HD de 2015. Cette rétrocompatibilité de dix ans est impressionnantes, surtout comparée aux autres appareils Apple qui voient leur support limité plus rapidement.

Mais ça n’a rien de surprenant, le cycle de renouvellement plus lent des box TV comparé aux smartphones ou montres. Apple maintient ainsi sa base installée active, compensant partiellement l’absence de nouveaux modèles réguliers.

tvOS 26 sera disponible cet automne en mise à jour gratuite pour Apple TV HD (2015) et tous les modèles Apple TV 4K. La version développeur est accessible immédiatement, avec une bêta publique prévue dans les semaines à venir.

Cette mise à jour confirme la philosophie d’Apple TV : évolutions progressives plutôt que révolutions, cohérence écosystème plutôt qu’innovations spécifiques. Une stratégie prudente qui maintient la plateforme sans la propulser au premier plan du marché streaming.

