iOS 26 : c’est quoi le design Liquid Glass que prépare Apple pour sa grosse mise à jour ?

Le nouveau design d’iOS 26 devrait s’appeler Liquid Design. Voici à quoi s’attendre et pourquoi c’est important dans l’histoire d’Apple.

iPhone 16 Pro

Préparez-vous, la WWDC 2025 se tient ce lundi 9 juin. Pendant sa conférence dédiée aux développeurs, Apple devrait marquer le coup en présentant iOS 26 (au lieu d’iOS 19). Une nouvelle nomenclature qui devrait donner le ton pour la nouvelle expérience logicielle des iPhone.

Attendez-vous en effet à un tout nouveau design d’interface pour iOS 26. Un design qui s’appellerait « Liquid Glass ». Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, grand spécialiste d’Apple, a quelques informations à partager à ce sujet.

Les nouveaux éléments d’interface, appelés Liquid Glass, ont l’éclat et l’aspect transparent d’une surface en verre. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à rendre les systèmes d’exploitation d’Apple plus cohérents, avec un aspect similaire pour l’ensemble de la gamme. Cela se traduira notamment par des effets de transparence et de brillance dans toutes les barres d’outils, interfaces in-app et commandes d’Apple.

L’occasion de rappeler au passage qu’iOS 26 est censé s’accompagner d’iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Un chamboulement rare dans l’histoire d’Apple

Ce nouveau design s’annonce historique puisqu’il ne s’agirait que de la deuxième grosse refonte dans l’histoire des interfaces d’Apple.

Mark Gurman rappelle ainsi que lorsqu’Apple a lancé le premier iPhone, la marque avait misé à fond sur la notion de skeuomorphisme. C’est-à-dire que toutes les icônes étaient dessinées pour ressembler à un objet de la vraie vie. L’application Plans avait donc le look d’une carte papier. Pour Notes, c’était un calepin jaune avec les lignes noires bien tracées dessus. Le logo de Game Center faisait carrément référence au jeu des petits chevaux, entre autres, tandis que l’interface de l’app se nippait du même vert que les tables de casino.

Le vieux logo de l’application Game Center // Source : Apple

Le but était simple. Beaucoup de personnes se sont familiarisées avec les écrans tactiles par le biais des iPhone et des iPad. Il fallait donc un design leur permettant de garder leurs repères pour leur apprendre sereinement à utiliser ce genre d’appareils.

Le problème avec le skeuomorphisme, c’est que ça ne vieillit pas très bien. Quelques années plus tard, ce look avait fait son temps et n’était plus très pertinent. C’est là qu’intervient iOS 7 et son flat design. Littéralement « design plat ».

Avec iOS 7, Apple chamboulait tout et optait pour un design plus coloré et simplifié, bien plus ancré dans l’air du temps et du numérique. Toutefois, iOS 7 est sorti en 2013 et la marque à la pomme n’a pas initié de gros changement d’interface depuis.

Préparer l’iPhone des 20 ans en 2027

C’est pour cela que le nouveau Liquid Design pressenti pour iOS 26 revêt une telle importance. Cela fait plus d’une décennie que nous n’avons pas vu un tel changement.

En outre, Mark Gurman affirme que ce Liquid Design vise aussi à préparer le terrain pour l’iPhone des 20 ans d’Apple prévu en 2027. Ce dernier devrait se doter d’un design inédit avec un écran qui se courbe des quatre côtés et sans interruption, c’est-à-dire sans encoche ou poinçon.

Vous l’aurez compris, à la WWDC 2025, iOS 26 sera sans vraisemblablement le plus gros événement. D’autant qu’Apple devrait décevoir côté IA sans annonce majeur lui permettant de revenir dès à présent dans la course face à OpenAI et Google.