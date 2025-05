Un écran hors du commun : pour les 20 ans de l’iPhone, Apple prévoirait des changements radicaux

Le modèle célébrant les 20 ans de l’iPhone aurait droit à des changements drastiques avec un écran totalement bord à bord, sur tous les côtés.

Un concept d’iPhone sans bordures // Source : MacRumors (avec montage Frandroid)

En 2027, l’iPhone fêtera ses 20 ans. Nul doute qu’Apple cherchera à marquer le coup avec un modèle très spécial, à l’instar de ce qu’il avait voulu faire avec l’iPhone X pour les 10 ans.

Des sources du média coréen ETNews prétendent justement savoir quels seront les changements qui viendront changer la donne.

Un écran transformé

C’est surtout l’écran qui attirerait tous les regards. L’iPhone des 20 ans s’équiperait ainsi d’une dalle courbée sur les quatre bords. À droite et à gauche donc, comme c’est le cas sur un certain nombre de smartphones aujourd’hui, mais également en haut et en bas. On aurait donc un écran réellement sans bordures.

À cela s’ajouterait un module Face ID (comprenant notamment la caméra selfie) placée en dessous de l’écran pour une surface d’affichage sans interruption. Cette intégration ambitieuse pourrait d’ailleurs survenir dès l’iPhone 18 en 2026.

Un iPhone avec une meilleure autonomie

L’écran aurait enfin droit à un dernier changement radical en coulisse. Apple souhaiterait en effet faire évoluer le contrôleur d’affichage OLED. Il s’agit du composant servant d’interface de communication entre l’écran OLED et le processeur du smartphone.

La marque à la pomme voudrait ainsi opter pour un circuit intégré gravé en FinFET 16 nm au lieu de la solution à 28 nm utilisée actuellement sur les iPhone. Concrètement, cela améliorerait considérablement l’efficacité énergétique du contrôleur.

Cette efficacité énergétique serait par ailleurs sublimée par l’intégration d’une batterie en silicium pur pour une densité largement supérieure à la base graphite traditionnellement utilisée.

Si toutes les évolutions citées sont évidemment à prendre avec des pincettes, celle concernant la batterie est celle qui parait le plus impensable. Pour une marque comme Apple qui n’a pas l’habitude d’expérimenter des nouveautés hardware sans s’assurer de la bonne fiabilité et de la capacité suffisante de production, un changement de batterie semble être un sujet trop sensible a priori.

Le chamboulement de l’écran de l’iPhone des 20 ans serait déjà un sacré défi technique et logistique pour ne pas s’embêter avec le délicat casse-tête de la batterie.