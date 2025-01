Sur ce clavier hors du commun, les touches bougent à la place de vos mains

Au CES 2025, le PC AutoKeybo attire les regards avec son clavier qui s’agite dans tous les sens pour que vous n’ayez jamais à bouger vos bras.

Mine de rien, taper sur un clavier tout au long de la journée peut faire un peu mal. Les doigts doivent se déplacer ici et là pour pianoter sur les touches. Cela sollicite inexorablement les poignets et, par effet dominos, les avant-bras. Et avec une mauvaise posture, les douleurs à l’épaule ou au dos ne sont pas loin.

C’est là qu’intervient le clavier le plus insolite que j’ai jamais vu : AutoKeybo. Exposé au CES 2025, cette machine a un concept étonnant. Au lieu que vous ayez à bouger les mains pour taper sur les touches, ce sont les touches qui se meuvent pour tomber sous vos doigts.

La machine se présente sous un format des plus intrigants avec une large base qui fait presque penser à un vaisseau spatial. C’est sur cette plateforme qu’il faut poser les avant-bras en laissant dépasser les mains par-dessus les petites plateformes qui dépassent.

Il y a en réalité quatre plateaux, deux à gauche, l’un sur l’autre, et deux à droite, également superposé. Au tout début, on est face à deux moitiés du clavier alphabétique. Et hop, en faisant un léger mouvement de la main gauche, la plateforme se rétracte pour laisser place à celle du dessous contenant le pavé numérique. Même mouvement à droite et me voilà en train d’utiliser le trackpad.

Mes avant-bras n’ont pas bougé et mes mains à peine. Pas de douleur a priori sur le long terme.

Pour détecter les très subtils mouvements de la main qui déclenchent un changement de plateau, l’AutoKeybo est équipé d’une caméra au centre. Par transparence, je confesse que j’ai eu du mal à maitriser la chose. J’avais tendance à faire des gestes trop larges, ce qui me faisait sortir du champ de vision du capteur.

Un clavier fascinant

En outre, il y a quelque chose d’assez perturbant à voir ce clavier bouger dans tous les sens avec les plateaux qui se rétractent et se déploient.

Il n’empêche que l’idée est assez fascinante et que l’incongruité du projet nous donne envie de le voir évoluer. D’autant que l’objectif initial est noble : mettre fin aux douleurs que l’on peut ressentir en travaillant à son bureau.

La version de l’AutoKeybo présentée au CES 2025 n’est pas encore tout à fait au point. Des ajustements sont encore nécessaires du propre aveu du fondateur de la startup. Pendant ma découverte du produit, j’ai en effet eu droit à quelques petits ratés où la machine rétracter très lentement les plateaus du clavier avant de se remettre en bon état de marche, comme si elle se réinitialisait.

Notez aussi que l’AutoKeybo n’est pas qu’un clavier. Cette base sur laquelle on pose les bras fait aussi office de PC Linux, vous n’avez donc pas besoin de relier l’appareil à un ordinateur pour l’utiliser.

La machine est pour le moment en précommande aux États-Unis pour 695 dollars, mais le tarif officiel de l’AutoKeybo devrait dépasser les 1000 dollars. Le lancement est prévu dans le courant du premier semestre.

Enfin, sachez que vous pouvez opter pour une version avec un trackpad ou une avec une petite souris.