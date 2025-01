Vous n’avez pas besoin de recharger ce clavier sans fil

Bientôt, le fait d’allumer la lumière de votre bureau ou de laisser les rideaux ouverts permettra ne permettra pas seulement de mieux y voir, mais cela servira aussi à recharger votre clavier sans fil. C’est en tout cas un pitch que pourrait faire Lenovo en présentant son Self-Charging Bluetooth Keyboard.

Ce clavier qui se recharge tout seul avait déjà fait l’objet de quelques fuites, le voici officiellement exposé au CES 2025. La promesse est alléchante. La simple lumière ambiante de la pièce suffit à recharger ledit clavier grâce à des cellules photovoltaïques et des supercondensateurs capables d’accumuler rapidement de l’énergie pour la stocker.

Ainsi, la sorte d’écran que l’on voit au-dessus du clavier n’en est pas un : c’est ici que sont positionnés les capteurs. Hélas, le modèle exposé n’est pas encore fonctionnel, il nous serait donc bien difficile d’en dire plus pour le moment.

Sachez cependant que le clavier est fabriqué à 95 % de plastique recyclé après utilisation. Cela se ressent sous le doigt, mais de manière assez agréable. On n’a pas un effet cheap. En outre, pour les personnes pessimistes, un port USB-C est intégré pour quand même avoir la possibilité de le recharger via une prise électrique.

Enfin, c’est toujours bon à savoir, le clavier peut s’appairer à trois appareils.

Le Lenovo Self-Charging Bluetooth Keyboard est annoncé pour le mois de mai 2025 au prix de 69,99 dollars aux États-Unis.

