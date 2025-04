iPhone X-2 : Apple prépare les 20 ans de l’iPhone avec un modèle très spécial

L’iPhone X avait marqué le 10ème anniversaire du smartphone fétiche d’Apple. En 2027, pour les 20 ans de l’appareil, la marque pourrait réitérer, avec un nouveau modèle encore plus spécial… au prix que l’on pressent déjà exubérant.

Irions-nous vers un design aussi audacieux que sur ce rendu ? // Source : Apple Hub

« A major shake-up », que l’on pourrait traduire par « Un chambardement majeur », c’est ce que prédisait il y a quelques semaines l’indéboulonnable Mark Gurman au sujet des iPhone attendus à l’horizon 2027. Et pour cause, l’un d’entre eux, dont on ignore encore la dénomination précise, aura pour lourde responsabilité d’incarner la célébration des 20 ans du tout premier iPhone.

L’appareil, quel qu’il soit, revêtirait donc la même dimension symbolique que l’iPhone X avant lui… et l’on en apprend aujourd’hui (un peu) plus sur ce futur iPhone « Anniversaire ». Ou plutôt sur son placement tarifaire.

Vers un « iPhone X-2 » très cher… car fabriqué exclusivement en Chine ?

Ce que nous dit cette semaine le journaliste de Bloomberg, c’est que ce nouvel iPhone risque de coûter très cher, déjà parce qu’il aurait une aura bien particulière dans la gamme d’Apple en 2027, mais aussi et surtout parce que son design impliquerait une fabrication exclusivement chinoise. Or il ne vous aura pas échappé qu’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine fait rage, avec à la clé des droits de douanes stratosphériques.

Dans le cas d’Apple, on sait qu’un accord plus ou moins opaque entre la firme et Donald Trump aurait déjà abouti à une exemption au moins partielle, et l’on apprenait également il y a peu que la marque prévoit de faire fabriquer massivement ses iPhone en Inde, pour éviter au maximum les Tariffs imposés aux produits fabriqués en Chine.

Seulement voilà, « l’iPhone X-2 » (à défaut de savoir comment l’appeler autrement dans l’immédiat) serait trop élaboré pour être fabriqué ailleurs que sur les chaînes d’assemblages les plus sophistiqués de l’industrie chinoise. L’appareil tomberait donc sous le coup des droits de douanes voulus par le Président américain… ce qui conduirait à faire flamber son prix final.

Un appareil complexe à produire

« Si la fabrication d’Apple en Inde a atteint la parité avec la Chine en termes de qualité pour les iPhone actuels, les modèles du 20e anniversaire seront extraordinairement complexes », explique Mark Gurman.

« Ils nécessiteront de nouvelles pièces et de nouvelles techniques de production, et il est loin d’être certain qu’Apple sera en mesure de les fabriquer en dehors de la Chine. À un moment donné, oui, mais certainement pas d’ici 2027 — N’oublions pas qu’Apple n’a jamais produit de nouveau produit majeur en dehors de la Chine pour une première fois », poursuit le journaliste.

En l’occurrence, le modèle dédié au 20ème anniversaire de l’iPhone miserait notamment sur un tout nouveau design, très axé sur l’utilisation de verre. Il impliquerait donc l’expertise des partenaires habituels d’Apple en Chine, toujours en avance sur les sites de production indiens ou vietnamiens — du moins à ce stade et pour les réalisations les plus complexes.

Cet état de fait pourrait coûter très cher à Apple et aux consommateurs en bout de course : actuellement, les droits de douanes américains sur les produits manufacturés en provenance de Chine s’élèvent à 145%.