Apple aurait sécurisé son avenir en achetant Donald Trump

Un million de dollars à Trump et une exemption tarifaire : Apple est dans le viseur d’Elizabeth Warren.

Apple allait mal, très mal. Les frais de douane entre les Etats-Unis et la Chine, ou encore ceux de la Vietnam, coûtent très chers à Apple. Ils ont même été obligés d’affréter en urgence des avions pour remplir les stocks américains. Ces taxes, qui peuvent grimper jusqu’à 145 % sur certains produits, risquaient de faire flamber les prix des smartphones, ordinateurs…

Et surprise, Donald Trump a reculé sur quelques aspects, dont des exemptions pour les smartphones et les ordinateurs.

Selon un article du Washington Post, Apple semble être le grand bénéficiaire de cette décision. Pourquoi ? C’est là que ça devient intéressant. Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachusetts, pointe du doigt une série d’actions qui sentent, selon elle, l’influence un peu trop appuyée. Parmi elles : un don d’un million de dollars de Tim Cook, le CEO d’Apple, pour l’investiture de Trump. Coïncidence ? Elizabeth Warren n’y croit pas une seconde.

Dans une lettre adressée directement à Tim Cook, obtenue par Bloomberg, Warren demande des comptes. Elle veut savoir ce qui s’est dit entre Cook et l’administration Trump, notamment avec Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce. L’objectif ? Comprendre si Apple a obtenu un traitement de faveur grâce à des discussions en coulisses ou, pire, grâce à ce généreux don.

Apple va devoir répondre

La lettre de Warren n’est pas juste une formalité. Elle pose des questions précises et un peu gênantes pour Apple. Par exemple : quand Apple a-t-il été informé de ces exemptions ? Quelles discussions ont eu lieu avec la Maison Blanche ? Et surtout, combien Apple va-t-il gagner grâce à cette exemption ? Car, ne nous voilons pas la face, éviter des tarifs douaniers aussi élevés, c’est potentiellement des milliards de dollars de profits supplémentaires pour une entreprise comme Apple.

Mais ce n’est pas tout. Warren s’inquiète aussi de ce que cette situation dit sur la manière dont les grandes entreprises peuvent influencer les décisions politiques. Si Apple a vraiment obtenu une exemption grâce à des relations privilégiées, cela pourrait ressembler à ce qu’on appelle du « favoritisme » ou, dans des termes plus crus, à une forme de corruption. Et ça, les démocrates ne sont pas prêts à laisser passer. Elle demande à Apple de jouer cartes sur table et de prouver que tout s’est fait dans les règles.