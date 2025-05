Cette nouveauté Google TV va transformer la façon dont vous utilisez votre télé

L’intelligence artificielle poursuit son intégration dans notre quotidien. Google vient effectivement d’annoncer que son assistant IA Gemini sera très bientôt disponible sur les téléviseurs équipés de Google TV.

Source : Google

Au CES 2025, une poignée de chanceux avaient pu assister à des démonstrations de Gemini sur certains modèles de téléviseurs embarquant Google TV. Malheureusement, nous n’étions pas de ceux-là. Toutefois, l’intégration semble bien en marche. Elle permettra d’interagir avec leur téléviseur de manière plus intuitive et conversationnelle. Fini les commandes rigides et les mots-clés spécifiques que l’on peut demander à l’assistant actuel. En effet, il sera possible de formuler des requêtes en langage naturel pour trouver exactement ce que l’on cherche.

« Vous pourrez demander des films d’action adaptés à l’âge de vos enfants et obtenir les meilleures recommandations », indique le géant américain dans sa présentation. Cette approche plus humaine de l’interaction homme-machine est sans nul doute une évolution importante par rapport aux assistants vocaux actuels qui, comme évoqué un peu plus haut, sont souvent limités à des commandes basiques.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La recherche de contenu devient ainsi plus fluide et personnalisée. Par exemple, au lieu de naviguer laborieusement dans les menus ou de taper des mots-clés avec une télécommande peu pratique, il va être possible de demander simplement à Gemini de suggérer des comédies françaises récentes ou des documentaires sur la nature similaires à Planet Earth, par exemple. En somme, des requêtes plus évoluées qu’actuellement.

Autre exemple pertinent, les parents pourront demander des recommandations spécifiques en fonction de l’âge de leurs enfants, évitant ainsi d’exposer les plus jeunes à des contenus inappropriés tout en trouvant des programmes qui plairont à toute la famille.

Au-delà du divertissement : un assistant multifonction

L’ambition de Google ne s’arrête pas à la simple recommandation de contenus. Gemini sur Google TV se positionnera comme un véritable assistant polyvalent capable de répondre à une multitude de questions sur des sujets variés, comme les voyages, la santé ou l’histoire.

D’après la firme de Mountain View, cette fonctionnalité sera particulièrement bénéfique pour les enfants curieux. Google explique :

« Au-delà du simple divertissement, Gemini peut aider vos enfants à explorer leurs questions infinies sur le système solaire en répondant à leurs interrogations et en proposant la vidéo YouTube parfaite pour approfondir leurs connaissances »

L’assistant ne se contentera pas de fournir des réponses textuelles : il accompagnera ses explications de vidéos contextuelles, principalement issues de sa plateforme de streaming YouTube. Le téléviseur pourra alors être considéré comme un véritable outil éducatif interactif.

Google précise toutefois que YouTube ne sera pas l’unique source d’information. À l’avenir, d’autres services, notamment des chaînes d’information réputées, viendront alimenter les réponses de Gemini, garantissant ainsi une diversité des sources et une information plus complète.

Une expérience domotique repensée

L’intégration de Gemini à Google TV ne se limite pas aux moments où vous regardez activement la télévision. Les téléviseurs équipés de cette technologie, dont à n’en point douter les modèles TCL, Sony, Philips ou encore Sharp feront partie, proposeront également un « hub d’expérience ambiante » qui s’activera lorsque l’appareil est en veille.

Ce mode ambiant affichera des photos personnelles stockées dans votre bibliothèque, des informations calendaires et d’autres contenus pertinents, transformant l’écran noir traditionnel en un affichage utile et esthétique. Cette fonctionnalité rappelle les cadres photos numériques, mais avec une intégration bien plus poussée à l’écosystème Google.

En outre, Google avait annoncé lors du CES 2025 que les utilisateurs pourront créer des arrière-plans uniques simplement en répondant à quelques questions sur leur humeur du moment, une couleur désirée et un style souhaité, comme c’est déjà le cas sur certains modèles Samsung ou LG, par exemple, bien qu’ils n’utilisent pas Google TV, mais leur propre système.

Et chez la concurrence, on peut aussi discuter avec son TV ?

Concernant justement les autres fabricants de TV qui ne s’appuient pas sur le système du géant américain, l’intelligence artificielle est déjà intégrée, à plus ou moins grande échelle. Ainsi, les TV LG de 2025, dont les séries C5 et G5 profitent actuellement de l’outil conversationnel de Microsoft, Copilot qu’il est possible d’interroger sur n’importe quel sujet.

Pour aller plus loin

Test du TV LG OLED55G5 2025 : des qualités vraiment très impressionnantes

Du côté de Samsung, à l’heure de l’écriture de ces lignes, quelques fonctions de traductions ou d’affichage d’informations sur les contenus regardés sont disponibles, là aussi sur les modèles 2025 dont les séries S95F, QN990F, QN900F et QN90F que nous avons pu tester. Le géant sud-coréen devrait aussi prochainement intégrer Copilot comme cela a été présenté lors du CES 2025.

Pour aller plus loin

Test du TV Samsung S95F : un record de luminosité et une image vraiment brillante, sans reflet

Enfin, notez que les TV Panasonic les plus récents qui utilisent le système Fire TV devraient bientôt pouvoir profiter d’Alexa+ tout d’abord aux États-Unis avant un déploiement sur les autres marchés.