Ce nouveau bracelet connecté pourrait bien changer la façon dont vous contrôlez votre pression sanguine

Non content de proposer des montres connectées avec capteur déporté, Asus propose désormais un bracelet qui reprend le même principe pour mesurer la tension artérielle, l’Asus VivoWatch 6 Aero.

L’Asus VivoWatch 6 Aero // Source : Asus

Si Asus est surtout connu auprès du grand public pour ses cartes graphiques, ses écrans PC et sa gamme ROG dédiée aux joueurs, la marque taïwanaise propose aussi sa propre gamme de montres connectées, baptisées VivoWatch.

La semaine dernière, le constructeur a levé le voile sur son dernier appareil à porter : non pas une montre, mais un bracelet connecté, l’Asus VivoWatch 6 Aero. Si le bracelet connecté peut sembler assez classique au premier abord, il cache en fait une originalité reprise de sa dernière VivoWatch 5 : un second capteur non pas positionné au dos, mais en façade.

Un second capteur cardio qui fait office d’ECG

Concrètement, ce second capteur va permettre une analyse plus précise de la fréquence cardiaque en analysant non pas les vaisseaux sanguins du poignet, mais ceux du doigt, réputés plus précis. Il intègre aussi un électrocardiogramme afin de mesurer l’activité électrique du coeur, ainsi que la tension artérielle.

Outre ce capteur secondaire, l’Asus VivoWatch 6 Aero reprend ce que l’on attend d’un bracelet connecté. Il est doté d’un écran Amoled de 1,1 pouce de diagonale, permet une utilisation de 5 à 7 jours grâce à une batterie de 135 mAh et pourra mesurer votre activité et votre santé tout au long de la journée et de la nuit.

L’Asus VivoWatch 6 Aero est par ailleurs doté d’une puce GPS en interne, afin de suivre la distance parcourue durant votre entraînement et calculer votre vitesse ou votre allure tout au long de la séance.

L’Asus VivoWatch 6 Aero // Source : Asus

Le bracelet connecté d’Asus est par ailleurs certifié 5 ATM et pourra donc être porté sans souci sous la pluie ou pour de la natation en surface.

Pour l’heure, Asus n’a pas encore communiqué sur le prix ou la disponibilité de son VivoWatch 6 Aero en France. Pour rappel, la précédente version, le VivoWatch 5 Aero, était proposée dans l’Hexagone au prix de 129 euros.