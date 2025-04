Le tout nouveau bracelet connecté pas cher de Huawei est déjà en promotion

Le Huawei Band 10 est un nouveau bracelet connecté sur le marché, qui s’avère parfait pour garder la forme grâce à ses nombreuses données côté santé et sport. À peine sorti, le voilà en promotion à 35 euros au lieu de 49 euros de base.

Huawei Band 10 // Source : site officiel

Si Xiaomi a présenté son tracker d’activités il y a de ça quelques mois, Huawei vient de sortir son nouveau bracelet connecté à prix accessible, le Huawei Band 10. Il affiche toujours un design à mi-chemin entre le bracelet et la montre connectée, vous aider à suivre vos activités sportives, mais aussi suivre votre santé au quotidien. SI vous êtes intéressés par cette nouvelle référence, il se trouve qu’elle profite de près de 30 % de réduction grâce à un code promo.

Les points forts du Huawei Band 10

Un large écran rectangulaire Amoled

Un suivi de santé complet

La charge rapide

Affiché à 49,99 euros, le bracelet connecté Huawei Band 10 s’affiche en ce moment à 39,99 euros sur le site officiel, mais avec le code A10MONTRE, il passe à 35,99 euros.

Prix affiché une fois le code A10MONTRE appliqué pour le Huawei Band 10 // Source : huawei.fr

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei Band 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bracelet confortable avec un grand écran

Le Huawei Band 10 reprend en grande partie le design du modèle précédent, avec un design à mi-chemin entre le bracelet et la montre connectée, avec un boîtier plus large que la sangle en elle-même. Pour les matériaux, la marque a opté pour un boîtier en aluminium avec des bords biseautés et d’un bracelet en polyuréthane, qui est idéal pour une pratique sportive.

Il s’appuie sur une dalle Amoled de 1,47 pouce avec une définition de 194 × 368 pour une densité de 282 pixels par pouce. Un écran agréable pour consulter toutes les informations qui s’affichent sur l’écran, et interagir et naviguer dans le menu simplement. Il est aussi très agréable à porter et se fait vite oublier avec seulement 14 g sur la balance.

Un modèle avec pleins de mesures disponibles, qui se charge rapidement

Avec un prix abordable, ce bracelet propose un suivi de santé assez complet et convaincant. Il intègre un cardiofréquencemètre optique, un oxymètre de pouls, une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque et même une détection de l’arythmie cardiaque. Il est aussi capable de surveiller le cycle de votre sommeil.

Du côté des entraînements, Huawei communique sur le suivi de 100 activités différentes. On retrouve tous les grands classiques du genre avec la course à pied, la marche en extérieur, le vélo en intérieur, le saut à la corde, la nage ou le rameur. En revanche, il n’est pas doté d’une puce GPS, il faudra donc passer par votre smartphone.

Plus endurant que certaines montres connectées, le Huawei Band 10 peut fonctionner pendant 14 jours au maximum, jusqu’à 8 jours en usage classique et 3 jours avec affichage always-on d’après le fabricant. Mieux encore, il est compatible avec la charge rapide : il suffit de 5 minutes pour récupérer 2 jours d’autonomie.

Afin de découvrir les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés pour le sport.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.