Huawei lance son nouveau capteur d’activité à prix accessible

Huawei a annoncé son nouveau bracelet connecté à prix accessible, le Huawei Band 10.

Le Huawei Band 10 // Source : Huawei

L’annonce était attendue en ce début d’année et c’est donc sans grande surprise que Huawei a dévoilé, ce mardi, son nouveau bracelet connecté, le Huawei Band 10.

Ce nouveau traqueur d’activité fait suite au Huawei Band 9 lancé l’an dernier dont il reprend d’ailleurs en grande partie le design. À l’instar de nombreux bracelets connectés lancés ces dernières années, le Huawei Band 10 affiche donc un design à mi-chemin entre le bracelet et la montre connectée, avec un module plus large que la sangle en elle-même.

Le Huawei Band 10 // Source : Huawei

Dans le détail, le Huawei Band 10 se décline dans un format de 43,45 x 24,86 x 8,99 pouces pour un poids de 15 ou 14 grammes selon le coloris. Il intègre un large écran rectangulaire Amoled de 1,47 pouce de diagonale avec une définition de 194 x 368 pour une densité de 282 pixels par pouce. Le traqueur adopte par ailleurs un look plutôt industriel, avec des bords biseautés en aluminium (ou en plastique, selon la couleur) autour de l’écran et des angles marqués. Un seul bouton, présent sur la tranche droite, va permettre de naviguer dans l’interface, en plus de l’écran tactile.

Un suivi de santé complet, mais sans GPS

Concernant les mesures d’activité et de santé, le Huawei Band 10 intègre un cardiofréquencemètre optique, un oxymètre de pouls, une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque et même une détection de l’arythmie cardiaque. Le Huawei Band 10 n’intègre cependant pas de suivi GPS autonome et il faudra donc nécessairement prendre son smartphone avec soi pour une mesure fiable de la distance parcourue.

Le Huawei Band 10 // Source : Huawei

Du côté de l’autonomie, la marque chinoise annonce que son bracelet peut fonctionner pendant 14 jours au maximum, jusqu’à 8 jours en usage classique et 3 jours avec affichage always-on. La charge complète devrait quant à elle se faire en 45 minutes.

Déjà annoncé, le Huawei Band 10 sera proposé en France à partir de la mi-mars. Il sera décliné en version aluminium à 59 euros pour les coloris vert, bleu, violet et blanc. Une version en plastique, noir ou rose, sera quant à elle affichée à 49 euros.