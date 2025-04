À -35 %, ce bracelet connecté Xiaomi avec GPS va ravir les sportifs aux petits budgets

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro est un bracelet connecté avec suivi GPS qui va plaire aux sportifs aux petits budgets. Il devient encore plus intéressant maintenant qu’il tombe à 59 euros au lieu de 89 euros au départ.

Xiaomi compte un bon nombre de bracelets connectés, dont le Smart Band 9 Pro. Il s’agit de la version la plus haut de gamme des trois « Smart Band 9 » de la marque. Il se démarque par la présence d’une puce GPS, qui permet d’offrir un meilleur suivi sportif. Déjà avec un tarif attractif, il coûte moins de 60 euros grâce à cette offre.

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro, c’est quoi ?

Un bracelet soigné avec un écran très lumineux

La précision du GPS

Une excellente autonomie

Vendu au départ à 89,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros sur Amazon.

Une taille d’écran confortable et bien lumineux

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro se différencie de ses petits frères, en adoptant un format plus rectangulaire et d’un écran plus élargi. On découvre un grand écran Amoled de 1,74 pouce affichant une définition de 336 × 480 pixels avec des bordures légèrement rabotées. La navigation se fera facilement et vous pourrez parcourir le menu sans peine, même en plein soleil grâce à sa luminosité de 1 200 cd/m². Il y a même un capteur de luminosité automatique.

À côté de son prédécesseur, le look ne change pas grandement. Au poignet, on a un bracelet discret et léger avec son gabarit de 43,3 × 32,5 × 10,8 mm et son poids de 42,5 g. À noter, qu’il peut être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Vous pourrez donc le porter sans souci lors de vos sessions de nage à la piscine.

Taillé pour le suivi sportif

Pour assurer un bon suivi d’activité, le Smart Band 9 Pro intègre un accéléromètre, un gyroscope, un capteur optique de fréquence cardiaque, une boussole et un oxymètre de pouls pour mesurer la SpO2. Il est aussi compatible avec les principales constellations de géolocalisations GNSS : GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS. Lors de notre test, il s’est avéré fiable et précis, ce qui en fait le compagnon idéal pour les entraînements sportifs en extérieur.

Il prend en charge plus de 150 modes sport, donc 15 activités sportives avec un suivi plus complet comme la course à pied, la marche, la natation, le vélo elliptique, le yoga, le rameur ou encore la musculation. Enfin, il pourra vous accompagner au quotidien grâce à sa bonne endurance. En activant, le suivi en temps réel de la fréquence cardiaque, du SpO2, du sommeil, le mode always-on, ainsi que deux séances de sport de 30 minutes chacune avec suivi GPS actif, le bracelet affichait une autonomie restante de 34 % au bout de sept jours.

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur le Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Afin de découvrir la concurrence du Smart Band 9 Pro de Xiaomi et le comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés.

