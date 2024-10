Smart Band 9 Pro : Xiaomi lance un bracelet connecté à grand écran avec suivi GPS

Xiaomi a dévoilé son nouveau bracelet connecté haut de gamme, le Smart Band 9 Pro. Celui-ci profite non seulement d’un grand écran Amoled, mais également d’un suivi GPS autonome.

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro // Source : Xiaomi

En parallèle du lancement des Xiaomi 15 et de la Xiaomi Watch S4 en Chine, le constructeur a aussi présenté son nouveau bracelet connecté haut de gamme ce mardi, le Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Ce nouveau bracelet connecté reprend le même format que le Xiaomi Smart Band 8 Pro avant lui et profite d’un large écran Amoled de 1,74 pouce affichant une définition de 336 x 480 pixels et une luminosité de 1200 cd/m².

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro // Source : Xiaomi

Comme tous les bracelets connectés, le Smart Band 9 Pro a pour principal intérêt sa discrétion et sa légèreté avec son gabarit de 43,3 x 32,5 x 10,8 mm et son poids de 42,5 grammes.

Un bracelet taillé pour le suivi sportif

Cependant, ces caractéristiques ne l’empêchent pas, sur le papier, de profiter d’un suivi complet de la santé et du sport. Il embarque ainsi un accéléromètre, un gyroscope, un capteur optique de fréquence cardiaque, une boussole et un oxymètre de pouls pour mesurer la SpO2. Par ailleurs, le Smart Band 9 Pro est également compatible avec les principales constellations de géolocalisations GNSS : GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS. De quoi permettre de suivre précisément la distance parcourue et l’allure lors des entraînements sportifs en extérieur.

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro // Source : Xiaomi

Pour l’autonomie du bracelet, comptez sur 21 jours d’utilisation en mode classique ou jusqu’à 10 jours avec affichage always-on grâce à la batterie de 350 mAh.

Prix et disponibilité du Xiaomi Smart Band 9 Pro

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro n’est pour l’heure annoncé que pour un lancement en Chine, au prix de 399 yuans, soit 52 euros HT. Aucune disponibilité n’a encore été annoncée pour le marché français.