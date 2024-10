Xiaomi lance une montre connectée qui se contrôle d’un claquement de doigts

Xiami a présenté en Chine sa nouvelle Xiaomi Watch S4, une montre qui peut permettre de contrôler les éléments de sa maison d’un simple claquement de doigts.

La Xiaomi Watch S4 // Source : Xiaomi

Xiaomi avait déjà présenté sa Xiaomi Watch S4 Sport en juillet dernier, conçue en partenariat avec Suunto. Toutefois, le constructeur chinois a profité de l’annonce en Chine de ses Xiaomi 15 pour dévoiler ce mardi une autre montre connectée, la Xiaomi Watch S4.

Cette montre fait logiquement suite aux Xiaomi Watch S2 et Xiaomi Watch S3, des toquantes qui profitent toutes deux d’un système d’exploitation économe en énergie, et non pas de Wear OS — contrairement aux Xiaomi Watch 2 et Xiaomi Watch 2 Pro.

Une montre au design personnalisable

Surtout, la gamme Xiaomi Watch S mise avant tout sur le design et la nouvelle Xiaomi Watch S4 n’échappe pas à la règle. Comme sur la Watch S3, il est ainsi possible de changer de lunette afin de personnaliser davantage le look de la montre. Une idée qui avait également été reprise par Nothing avec sa CMF Watch Pro 2.

La Xiaomi Watch S4 // Source : Xiaomi

Xiaomi propose par ailleurs des lunettes un peu plus variées sur ce nouveau modèle, avec des versions lisses sans marquage et d’autres annotées avec les minutes ou des effets graphiques.

La Xiaomi Watch S4 embarque par ailleurs une couronne rotative qui pourra être utilisée pour naviguer dans l’interface en plus de faire office de bouton. Autre nouveauté, la montre va permettre de claquer les doigts pour effectuer certaines actions, comme pour contrôler des appareils connectés de sa maison — ampoules connectées, ventilateur, etc.

Les contrôles par claquement de doigt de la Xiaomi Watch S4 // Source : Xiaomi

Du côté des caractéristiques, la Xiaomi Watch S4 mesure 47,3 x 47,3 x 12 mm pour un poids de 44,5 grammes et un écran Amoled de 1,43 pouce de diamètre. Elle embarque un micro et un haut-parleur pour passer des appels — avec une compatibilité e-SIM — et bénéficie d’un capteur cardio optique, d’une puce GPS multi-GNSS double fréquence. Pour l’autonomie, Xiaomi a intégré une batterie de 486 mAh devant assurer jusqu’à 15 jours d’utilisation, et cinq jours en affiche always-on.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S4

Pour l’heure, la Xiaomi Watch S4 n’est annoncée que pour la Chine où elle est affichée à 999 yuans, soit 129 euros. Pour la version e-SIM, comptez 1199 yuans, soit 155 euros HT. Aucune disponibilité n’a encore été annoncée pour le marché français.