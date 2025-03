Watch S4 : la nouvelle montre endurante et personnalisable de Xiaomi profite déjà d’une petite réduction

Xiaomi présente sa nouvelle montre connectée : la Watch S4. Une tocante hautement personnalisable et très convaincante pour son prix. Il est d’ailleurs en baisse pour la version multicolore qui se trouve désormais à 169 euros contre 179 euros au départ.

Xiaomi Watch S4 version multicolore // Source : mi.com

À l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Xiaomi a dévoilé plusieurs produits, dont la Watch S4. Elle propose un suivi efficace de l’activité sportive, un design très personnalisable grâce à ses lunettes amovibles, et une très bonne autonomie pour un tarif raisonnable. Aujourd’hui, sa version multicolore est d’ailleurs 10 euros moins chers et devient encore plus intéressante.

Ce qui plait sur la Xiaomi Watch S4

Un design personnalisable et une couronne pratique

Un très bon suivi sportif

Une très bonne autonomie

La Xiaomi Watch S4 en version multicolore est disponible à sa sortie à 179,99 euros, mais en ce moment, elle est en promotion à 169,99 euros sur le site d’Amazon.

La Xiaomi Watch S4 en coloris noir est également en promotion et passe de 169,99 euros, à 165,99 euros sur le site boulanger.

La personnalisation au bout du poignet

La Xiaomi Watch S4 semble classique au premier abord, avec son format rond, ses deux boutons sur le côté et sa couronne. Pourtant, elle fait preuve d’originalité en proposant une lunette tout autour de l’écran qui n’est pas rotative, mais personnalisable. La marque propose plusieurs combinaisons de bracelet et de lunette en option, pour changer l’apparence de la montre. Déjà présente sur la Watch S3 de l’an dernier, on a cette-fois ci droit à des cadrans virtuels exclusifs à certaines lunettes.Â

On peut changer la lunette de la Xiaomi Watch S4 // Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid La Xiaomi Watch S4 // Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid

Si la personnalisation est au rendez-vous, la face avant de la montre de Xiaomi est aussi réussie. L’écran Amoled de 1,43 pouce est lumineux et s’avère suffisamment défini pour la plupart des usages. Le capteur de luminosité est plutôt efficace et va permettre d’ajuster rapidement l’éclairage de la montre à la luminosité ambiante. De nombreux cadrans sont par ailleurs disponibles gratuitement, en plus de ceux proposés via les lunettes en option.

Un très bon suivi sportif et une autonomie confortable

Bien évidemment, la Watch S4 embarque son lot de capteurs et de fonctionnalités dédiées au sport ou au suivi de santé.

Elle intègre un accéléromètre et un gyroscope pour mesurer les mouvements, une boussole, un baromètre, un cardiofréquencemètre optique, un oxymètre de pouls et une puce GPS. Sur ce dernier point, lors de notre test, nous avons pu comparer la distance et les tracés avec ceux mesurés par la Garmin Fenix 8. Résultat : les distances mesurées sont plutôt proches entre les deux montres, notamment en pleine nature. Elle aura plus de difficultés en ville. Â

Elle propose aussi des mesures étonnamment bonnes pour la fréquence cardiaque, à condition de serrer suffisamment le bracelet au poignet. La montre va analyser votre fréquence cardiaque, votre SpO2 et votre stress, et reprendre les scores de sommeil de la nuit précédente pour faire le point. Enfin, côté autonomie, avec des paramètres énergivores, elle a pu tenir cinq jours et huit heures avant qu’elle ne s’éteigne, lors de notre test. À noter, il est impossible d’installer des applications tierces.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Watch S4.

