Une montre au look d’Apple Watch avec 15 jours d’autonomie, c’est la promesse de la Honor Watch 5 actuellement en promotion sur Amazon

Vous avez envie d’une montre connectée avec le même design que l’Apple Watch, mais avec Android ? Plus besoin de chercher, la Honor Watch 5 est en promotion sur Amazon et passe de 199 euros à seulement 128 euros.

La Honor Watch 5 a été présenté lors de l’IFA de Berlin en fin d’année dernière. Venu prendre la suite de la quatrième itération des montres connectées du constructeur chinois, elle arbore un design très semblable aux montures d’Apple. Et si le form factor d’Apple vous plait, et que vous souhaitez la même chose avec un périphérique Android tout en étant beaucoup plus autonome, la Honor Watch 5 est une parfaite alternative, et d’autant plus aujourd’hui avec ces 70 euros de remise.

Qu’y a-t-il sous le cadrant de la Honor Watch 5 ?

Un écran AMOLED de 1,85 pouce

Une autonomie annoncée de 15 jours

Un GPS précis (d’après Honor)

Au lieu de 199 euros, la Honor Watch 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 128 euros sur Amazon.

Un design élégant bien connu, un écran AMOLED et une autonomie impressionnante

Élégante et moderne, la Honor Watch 5 séduit par son boîtier en aluminium léger, qui allie robustesse et finesse, assurant un port confortable tout au long de la journée. Son design épuré, inspiré des Apple Watch, lui confère une allure premium, parfaite aussi bien pour le sport que pour un usage quotidien. L’un de ses principaux atouts réside dans son écran AMOLED de 1,85 pouce, offrant une surface d’affichage plus grande que sa prédécesseure (1,75 pouce sur la Watch 4).

Du côté de la batterie, cette cinquième génération de montre connectée d’Honor n’as plus besoin de chargeur pour partir en vacances avec vous, en effet ce sont 14 jours d’autonomie qui sont annoncés par le constructeur. Elle surpasse (en théorie) toutes ses concurrentes dans cette gamme de prix.

Au niveau des fonctionnalités sportives et de santé, c’est ultra complet !

Fabriquée dans l’optique d’être portée par des sportifs ou des amateurs de bien-être, la Honor Watch 5 intègre une liste de capteur pour suivre votre activité physique et votre état de santé. La montre d’Honor est équipé d’un capteur d’analyse du sommeil, un pour le suivi de la fréquence cardiaque, et aussi un capteur SpO2 pour surveiller l’oxygénation du sang. De quoi garder un Å“il attentif sur votre santé et vos performances qui pourront être analysés grâce au 90 modes d’entrainement disponibles.

Une connectivité complète est aussi au menu de ce cadran connectée, contrairement à beaucoup de montre d’entrée de gamme, la Watch 5 propose la gestion des appels via Bluetooth. La possibilité de répondre à des appels et d’en passer directement depuis le poignet sans sortir le smartphone de la poche (surtout si vous n’avez pas peur de ressembler à un agent secret), idéal lorsque vous êtes occupé. Son microphone et son haut-parleur intégrés assurent un son clair et net pour ce type de périphérique.

