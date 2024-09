Cette montre connectée adopte un look bien connu, avec des fonctions avancées de suivi de sport et santé

Honor a présenté sa nouvelle Honor Watch 5, une montre connectée qui reprend le format de l’Apple Watch, mais à un prix qui devrait être bien plus attractif.

La Honor Watch 5 // Source : Honor

Depuis quelques jours, Berlin accueille le salon IFA autour de l’électronique grand public. L’occasion pour les différents constructeurs de présenter leurs dernières nouveautés. L’événement n’a pas échappé à Honor qui a profité du salon pour présenter sa tablette MagicPad 2, son smartphone pliant Magic V3 ou son PC MagicBook Art 14.

Le constructeur chinois a également présenté, durant l’IFA de Berlin, sa toute dernière montre connectée, la Honor Magic Watch 5.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle montre prend la relève de la Honor Watch 4 lancée l’an dernier par la firme. Elle conserve ainsi un design similaire, avec un boîtier muni d’un écran carré, de bords arrondis et d’une couronne numérique qui ne sont pas sans rappeler les marqueurs des Apple Watch.

Un écran plus grand et plus lumineux

Parmi les nouveautés, on notera tout de même un écran Amoled plus grand — de 1,85 pouce de diagonale contre 1,75 pouce pour le précédent modèle. L’affichage propose par ailleurs jusqu’à 1000 cd/m², soit près du double de celui de la Honor Watch 4.

Bien évidemment, la Honor Watch 5 embarque également son lot de capteurs pour le suivi sportif et la santé, avec une puce GPS jugée « précise » par Honor, une analyse du sommeil, un récapitulatif le matin et un suivi de la santé complet un une fois. On retrouve également un suivi de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang.

Les caractéristiques de la Honor Watch 5 // Source : Honor

Du côté de l’autonomie, Honor indique que sa Honor Watch 5 peut fonctionner pendant 15 jours grâce à sa batterie de 480 mAh. Rappelons cependant que les montres Honor tournent sous un système propriétaire et ne permettent pas d’installer d’applications tierces.

Prix et disponibilité de la Honor Watch 5

La Honor Watch 5 sera proposée en trois coloris : noir, doré et vert. La montre sera lancée en France d’ici la fin de l’année, mais le constructeur n’a pas encore communiqué sur son prix. Rappelons néanmoins que la Honor Watch 4 était lancée, l’an dernier, à 150 euros. On peut donc s’attendre à un tarif similaire pour la Honor Watch 5, sous les 200 euros.