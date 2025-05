OnePlus Watch 3 : cette récente montre connectée ultra-endurante perd 133 € de son prix

La nouvelle OnePluys Watch 3, que nous avons testée et largement validée, a plus d’un atout, à commencer par son excellente autonomie. L’autre point fort de cette montre connectée, c’est son prix : AliExpress la propose en effet à 216 euros au lieu de 349 euros.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

C’est au début de l’année que OnePlus a dévoilé sa nouvelle montre connectée, la Watch 3, qui succède à une Watch 2 très convaincante. Autonomie, suivi de santé, design… Cette nouvelle tocante a presque tout bon, et c’est bien pour cela que nous l’avons notée 9/10. Si elle vous intéresse, sachez que vous pourrez l’obtenir pour moins de 220 euros.

Les points forts de la OnePlus Watch 3

Une belle dalle lumineuse

Un suivi de santé très efficace (avec ECG)

Une autonomie de trois jours

Lancée à 349 euros, la OnePlus Watch 3 peut en ce moment vous revenir à 216 euros sur AliExpress grâce au code promo FRSS30.

Un design bien plus soigné

Pour sa OnePlus Watch 3, la marque a tout d’abord misé sur un design aux finitions exemplaires, encore plus abouti que celui de son aînée. On a droit à un boîtier en acier inoxydable, à des bordures d’écran en titane ou encore à du verre saphir pour protéger l’écran. Un design hautement durable et résistant, donc, mais qui a une conséquence : la montre est un peu lourde.

Autrement, elle marque des points grâce à ses certifications IP68 et 5 ATM : la tocante peut ainsi résister à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur ainsi qu’aux éclaboussures et à la transpiration.

L’écran de la OnePlus Watch 3 est de son côté plus grand que celui de la OnePlus Watch 2 avec une dalle de 1,5 pouce, qui bénéficie en plus d’un affichage Amoled LTPO. La montre est par ailleurs capable de monter jusqu’à une luminosité de 2 200 cd/m², ce qui rend la lecture des informations bien plus agréable, surtout en plein soleil. Un mode Always-On est aussi de la partie. Et à côté de l’écran, on trouve une couronne rotative fonctionnelle bien pratique.

Un suivi sport et santé efficace

La OnePlus Watch 3 embarque évidemment une foule de capteurs dédiés au suivi de santé et des entraînements sportifs. Elle peut notamment mesurer la fréquence cardiaque grâce à un cardiofréquencemètre optique. Pour ce qui est de sa précision, la montre s’en sort plutôt bien, mais on a tout de même noté quelques ratés lors de notre test.

Mention spéciale, toutefois, pour l’ECG et la fonction de bilan de santé complet établi en 60 secondes. La montre peut par ailleurs mesurer la SpO2 grâce à son oxymètre de pouls et est aussi capable d’analyser la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour évaluer le stress.

Côté sport, la OnePlus Watch 3 permet le suivi de 100 modes différents, dont 11 avec des données avancées. Six sports peuvent également être automatiquement détectés, comme la marche et la course.

Enfin, la montre peut se vanter d’offrir une autonomie assez impressionnante : avec des paramètres poussés au maximum (Always-On, suivi continu de la SpO2, mesure de la fréquence cardiaque en temps réel…), nous avons pu la porter pendant 3 jours et 22 heures. La montre Wear OS la plus endurante du marché, donc.

